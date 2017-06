Miljøpunkt kaster penge efter grønne gårdmiljøer

GRØNT ER GODT. Trænger din gård til et grønt pust? Miljøpunkt Indre By-Christianshavn vil give 5.000 kroner til tre grønne gårdprojekter.

Af Christian M. Olsen

GÅRDMILJØ: Inde bag facaderne i Indre By og på Christianshavn kan man finde mange gemte gårde, hvor vedbend og rådhusvin lystigt klatrer op af facaderne og gør gårdene til grønne oaser.

Men der er også gårde, hvor grå er den dominerende farve. Det kan der imidlertid blive lavet om på. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn vil gerne være med til at skabe flere grønne flader i byen.

Derfor er nu der mulighed for beboere, og ejer- og andelsforeninger for at søge penge til planter, der kan kravle op ad murene. Miljøpunktet har tre gange 5.000 kroner at lege med.

Beboerne skal arbejde

»Vi vil bistå med råd og vejledning i forbindelse med beplantning, men arbejdskraften skal komme fra beboerne selv,« siger Anne-Mette Wehmüller, leder af Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.

»I de seneste år er der kommet fokus på nødvendigheden af brugen af planter i byerne, hvis flader hovedsageligt domineres af beton, asfalt og fliser. Denne fokus er herved også blevet rettet mod de vertikale flader. I Indre København findes mange blanke gavle og mure med mulighed for anlæggelse af facadebeplantning, som vil give husene og området en helt ny karakter,« siger Anne-Mette Wehmüller.

Interesserede kan sende billede og ansøgning annemette.wehmueller@a21.dk inden 5. september. Herefter vil Miljøpunkt udvælge tre gårde, som får glæde af ny beplantning.