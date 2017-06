Midtjysk oversættelsesbureau arbejder internationalt

DO Translations er et oversættelsesbureau, som er beliggende i Midtjylland, men arbejder på internationalt niveau. DO Translations kan varetage mange forskellige opgaver indenfor oversættelse og korrekturlæsning på forskellige tekster, og virksomhedens kernekompetence ligger i at oversætte tekster fra dansk til engelsk og omvendt.

Hos DO Translations har de god erfaring med at oversætte tekster til virksomheders hjemmesider til mange forskellige sprog. Deres arbejde består hovedsageligt i at oversætte og korrekturlæse tekster for virksomheder, som ønsker at være godt klædt på overfor de internationale kunder. Da DO Translations arbejder med oversættelser til mange forskellige sprog og indenfor mange forskellige brancher, henvender det midtjyske oversættelsesbureau sig til en bred vifte af virksomheder verden over.

Professionel oversættelse er værdiskabende for en virksomhed

Det er utrolig vigtigt for en virksomhed, at samtlige tekster på virksomhedens hjemmeside er korrekt skrevet med fejlfri grammatik. En korrekt oversættelse er medvirkende til, at virksomheden fremstår professionel overfor de internationale kunder. Dette er meget vigtigt, da tekster på en hjemmeside kan være virksomhedens eneste ansigt udadtil overfor de internationale kunder, som gerne skal opbygge et positivt billede af virksomheden.

En tekst, der er oversat korrekt fra fx dansk til engelsk med fejlfri grammatik, er med til at tegne et billede af en virksomhed, som har styr på tingene, hvilket skaber værdi for kunden. I et omvendt tilfælde kan det være så forstyrrende at læse en tekst, der indeholder stave- og grammatikfejl, at man som læser ikke fanger essensen af teksten. Derudover kan en dårlig oversættelse resultere i, at vigtige informationer i teksten går tabt, hvilket selvfølgelige ikke er hensigtsmæssigt hverken for kunden eller for virksomheden.

For rigtig mange danskere kan der nemt snige sig en enkelt grammatikfejl eller to ind, når man skal oversætte fra fx dansk til engelsk, hvilket der ikke er noget at sige til, da der er stor forskel på dansk og engelsk grammatik. Derfor er det en rigtig god idé at få oversættelserne udført af professionelle oversættere, der arbejder med lige præcis disse opgaver til dagligt.

Eksperter i oversættelser

DO Translations er som sagt en virksomhed, der arbejder internationalt, hvilket blandt andet vil sige, at deres medarbejdere udgør et hold på mere end 300 professionelle oversættere. De forskellige professionelle oversættere sidder i forskellige dele af verden, og de arbejder hver især kun med oversættelser, som omhandler deres eget modersmål. Dette medvirker til, at oversættelsesopgaverne er sikret en meget høj kvalitet samt et fejlfrit resultat, hvilket selvfølgelig er essentielt for virksomheder, der gerne vil blive taget seriøst på internationale markeder.

DO Translations arbejder med rigtig mange forskellige sprog, hvorunder nogle af de væsentligste kan nævnes som værende dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.