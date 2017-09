Mere erstatning på vej til metroens naboer

CITYRINGEN. Beboerne skal nu også kompenseres for boringer til og fra de kommende underjordiske stationer.

Af Thomas Frederiksen

FORTSAT KAMP: Foreningen Metrostøjs henvendelse til transportministeren i november i fjor fører nu til, at ministeriet vil ændre lovgivningen og sikre betaling af efterkompensation til naboerne til Cityringen. Ordningen vil også få virkning for naboer til de kommende byggepladser på Sydhavnsafgreningen

I svaret oplyser ministeriet, at foreningens henvendelse har givet anledning til grundige overvejelser, som nu skal munde ud i, at en ny byggefase fastlægges for de enkelte byggepladser, som så igen medfører ekstrakompensationer til naboerne.

Stolt over lovændring

Både naboerne til Cityringen og naboerne til den kommende Sydhavnsafgrening vil blive omfattet af de kommende regler.

»Jeg er naturligvis glad for, at naboerne får mere i kompensation på baggrund af vores henvendelse fra november sidste år til transportministeren,« siger Foreningen Metro-støjs advokat Charlotte Castenschiold og tilføjer:

»Jeg kan ikke lade være med at være stolt over, at det arbejde vi har gjort, har medført, at de ændrer loven.«

Det er mere specifikt boringerne ind og ud af de underjordiske stationer, som ministeriet nu erkender har haft et højere støjniveau, end det ellers var tilsigtet. Derfor loves naboerne til Sydhavnsafgreningen kompensation, når den strækning af metroen bores ud, og naboerne til Cityringens byggepladser loves det samme med tilbagevirkende kraft.

Denne ændring er det foreløbigt seneste kapital i en langvarig strid mellem naboer til det omfattende metrobyggeri på den ene side og Metroselskabet på den anden.

Forening kæmper videre

I 2014 trådte en ny lov i kraft, som danner rammen for metrobyggeriet og indeholder blandt andet en ’nabopakke’, som har forbedret naboernes mulighed for at få kompensation og genhusning.

Med den tre år gamle lov modtager cirka 4.300 naboer kompensation, mens metrobyggeriet står på. Her er der fokus på støjen fra byggepladserne. Med den nye ændring, hvor der dermed også fokuseres på de underjordiske boringer, bliver der altså tale om endnu flere kompensationer.

Foreningen Metrostøj er dog langt fra tilfredse. De mener bl.a., at støjmålingerne fra byggepladserne er unøjagtige.