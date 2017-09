Mere banan end strukturkommision

FOREDRAG. Retorikeren Jesper Troels Jensen underholdt en salfuld håbefulde lokalpolitikere fra København og Frederiksberg med gode råd og eksempler.



Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

REPORTAGE: Han var sikkert blevet valgt, hvis det var det han var kommet efter. Med en timing, der kan måle sig med Linda P., indskudte udbrud som ’baljepis’ trak Jesper Troels Jensen sit foredrag ned på et plan, hvor alle kunne være med. Også de cirka 50 lokalpolitikere, der var mødt op i Codan-hus til Frederiksberg Bladets lille seminar i at tale og brænde igennem til vælgerne.

»Hvis vi ikke kan se det, smage det, lugte det, så giver det ingen mening,« sagde han og bad tilhørende tænke på en banan. Og derefter ’strukturkommision’. Og bananen vandt selvfølgelig.

Færre power points

På samme måde fik ’powerpoint-præsentation’ en tur gennem vridemaskinen.

»10.000 budskaber ankommer hver dag i powerpoint, men det er jo Jer der skal vælges, ikke powerpoint,« pointerede han og slukkede for sin fremviser, og advarede mod at opstille for mange punkter i sin taledagsorden.

»Det vigtigste papir, når i skal tale, det er deltagerlisten,« sagde Jesper Troels Jensen.

Med eksempler fra præsident Bill Clintons tale på Nytorv i 1997 viste han nødvendigheden af at bygge bro til tilhørende. Præsidenten fik de største bifald hver gang han nævner Danmarks forhold til USA og danskernes fortræffeligheder.

»Vi klapper af os selv,« konstaterede han, men advarede samtidig mod at lefle for tilhørerne.

Op for kontrasten

En anden præsident, Bush, blev brugt til at vise, at det at sætte kontraster op er nemt at forstå. Som da præsidenten efter 9/11 fortalte verden, at man enten var med USA mod terroristerne, eller mod USA.

»Det duer heller ikke at sige, at man er for et bedre miljø. Nej, jeg vil have et træ dér, det kan man forstå. Tydelige kontraster som ’det går vi ind for’ og ’det er vi imod’.«

Foredraget indeholdt også en kort historisk gennemgang af retorikkens 2500-årige historie fra den formelle oprindelse i demokratiets vugge i Grækenland og til nu.

»Og der er ikke forandret noget i den tid, så jeg slipper for at gå på efteruddannelse,« sluttede han inden der lidt tid til et par enkelte spørgsmål fra publikum.