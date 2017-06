Med familien van Hauen i bageriet

JULEKNAS. I Rhein van Hauens 140 år gamle bageri på Gammel Kongevej på Frederiksberg er der fuld gang i julebagningen. Her produceres ugentligt 600 kilo julesmåkager til lækkersultne danskere.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

JULEHYGGE: Chefkonditor Max Hansen henter en stor, lys rulle kagedej fra køleskabet, som han lægger på rullemaskinen. Sammen med røremaskinerne udgør den de eneste maskiner i bageriet, for alt andet laves i hånden. Rullemaskinen ruller dejen ud fra den ene til den anden side, til dejen er helt tynd og fin. Det tager ti sekunder, så har dejen en perfekt tykkelse.

Max Hansen flytter dejen over på et bord, griber om en sølvfarvet udstikker og stikker i et imponerende tempo den ene jødekage ud efter den anden. Inden man kan nå at sige ’jødekage’, har han stukket nok ud til at fylde en plade og er i fuld gang med at drysse en rundhåndet mængde kanelsukker og mandelflager ud over dem.

Småkagerne ryger ind i en ovn på størrelse med et stort familiekøleskab, og inden længe breder der sig en liflig duft af smør og kanel.

Med familien i bageriet

Vi befinder os nede i Rhein van Hauens kagebageri på Gammel Kongevej, som ligger i kælderetagen. Det er jul lige om lidt, og lækkersulten har meldt sig hos det danske folk. På denne tid af året producerer Rhein van Hauen derfor intet mindre end 600 kilo julesmåkager om ugen, fortæller Klavs van Hauen, som sammen med sin kone og far viser os rundt i bageriet.

Klavs er oldebarn af Reinhard van Hauen, som startede bageriet for 140 år siden i de selv samme lokaler.

Og at der er tale om en familievirksomhed, fornemmer man hurtigt. Knud van Hauen, Klavs van Hauens far, bor lige oven på bageriet, og selvom den 81-årige bager ikke længere arbejder i bageriet, kigger han ofte ned for lige at sikre sig, at alt går rigtigt til.

»Så jeg behøver aldrig at være alene, og hvis jeg keder mig, kan jeg bare gå herned,« siger Knud van Hauen.

Klavs van Hauen og hans kone, Charlotte van Hauen, har boet oppe på anden sal, men det blev alligevel for meget for ægteparret at være så tæt på arbejdet, så i dag bor de i et hus nogle få hundrede meter fra bageriet.

Blev frarådt bagerjobbet

Klavs van Hauen er selv udlært bager og konditor og valgte at følge i sin families fodspor på trods af, at faren forsøgte at tale ham fra det.

»Han frarådede det faktisk, fordi det er hårdt arbejde. Man er på 24/7 365 dage om året, for vi holder aldrig lukket,« siger Klavs van Hauen.

Varme fristelser

Han var dog ikke så nem at tale fra bagerdrømmen, og på trods af at faren gav ham rengøringstjenesten i bageriet det første stykke tid, holdt han ved ønsket om at blive bager.

»Jeg har altid elsket kager og gør det stadig,« fortæller han og griner, da hans kone kraftigt nikkende stryger ham kærligt over maven.

»Jeg tror, jødekager er min favoritkage til jul. Jeg synes, det er en god opskrift, vi laver dem ud fra, så den både har sprødhed og er saftig, og så har den en dejlig smag af mandel og kanel, siger Klavs van Hausen.«

Den mest populære julesmåkage hos kunderne er og bliver dog brunkagen, og hos Rhein van Hauen kommer de første forespørgsler på julesmåkager allerede i begyndelsen af oktober. Her begynder julebagningen i bageriet. Til gengæld er der intet salg i julekagerne efter jul, og hos Rhein van Hauen sørger de for, at intet går til spilde.

»Det julebag, der er i overskud, giver vi til Mændenes Hjem, Mariatjenesten og til hospitaler. Det plejer at bringe lykke,« fortæller Charlotte van Hauen med et smil.

Duften af nybagte småkager tager til, og Max Hansen kommer gående med pladen med de friskbagte jødekager, som undertegnede bliver budt. Der er ikke et øje tørt. Nu skal det nok blive jul.