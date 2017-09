Madras guide: Skån ryggen, mens du sover

Selv om vi bliver bedre og bedre til at skåne ryggen i vores daglige arbejde, lider mange fortsat af rygproblemer og mere eller mindre kroniske rygsmerter. Her kan den seng, du sover i, være med til at skabe rygproblemer. For alt for mange ligger alt for blødt, når de sover, ligesom mange ligger forkert eller bør investere i en anden type madras. Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Så selv om vi er blevet bedre til at skåne ryggen og tage forholdsregler mod at udvikle en dårlig ryg, nedbringer det ikke antallet af personer, som lider af mere eller mindre kroniske rygsmerter eller har deciderede fysiske problemer med ryggen. Lider du selv af dårlig ryg, så kan du med fordel læse denne pjece udgivet hos fysio.dk, som giver en række gode råd mod rygsmerter.

Madrassen og sengen – to oversete kilder til rygproblemer

På trods af de gode tilgængelige oplysninger omkring hvordan man skåner ryggen, så er der stadig steder hvor vi ikke tager nær så meget hensyn til vores ryg, som vi burde.

Man tilbringer i gennemsnit en tredjedel af sit liv i sengen. Men mange har tendens til at vælge en for blød seng, der ikke giver ryggen den fornødne støtte.

Ved at købe en madras, der støtter ryggen korrekt og har den rigtige fasthed i forhold til din vægt, kan du give ryggen langt bedre betingelser for at få den fornødne støtte, når du sover.

Du kan ikke nøjes med at prøve madrassen i 5 minutter

Årsagen til at så mange ligger alt for blødt om natten, skyldes primært den måde vi normalt køber madrasser og senge på.

Oftest foregår det ved, at vi går ind i en butik og prøveligger forskellige senge eller madrasser, for at finde den, som vi mener, er mest behagelig at ligge i. Hver “prøveligning” varer oftest kun et par minutter, og foregår for det meste med overtøjet på.

Den fremgangsmåde giver ikke noget reelt billede af, hvordan madrassen er at ligge på gennem en hel nat. Samtidig vil mange have en tendens til at vælge en alt for blød madras, da den ofte er mest behagelig at ligge i over en kort periode. Men en blød madras giver ikke altid den fornødne fasthed, som de ryg har brug for i løbet af natten.

Du skal være ærlig om din vægt

En anden grund til at vi oftest får en alt for blød madras med hjem, når vi køber ny seng, er, at vi ikke er ærlige, når ekspedienten spørger ind til vores vægt. Vægten afgør nemlig, hvilken fasthed madrassen skal have. Det har indflydelse på, hvor godt fjedrene i madrassen støtter op omkring kroppen, når vi ligger i sengen.

Lyver du dig lettere end du er, risikerer du at få en alt for blød madras med en lavere fasthed, end du har brug for. Derved får rygsøjlen, nakken og lænden ikke den nødvendige støtte, ligesom skuldre og hofter synker så langt ned i madrassen, at du får et unaturligt knæk på disse steder.

Antallet af fjedre har også indflydelse på liggekomforten

En anden vigtig faktor er antallet af fjedre i sengen. De fleste moderne madrasser indeholder de såkaldte pocket-fjedre. De fylder ikke nær så meget, som de gammeldags sengefjedre. Til gengæld er der væsentligt flere fjedre pr. kvadratmeter madras, sammenlignet med de gammeldags senge.

Det betyder, at madrassen kan tilpasse sig endnu mere detaljeret til din krops forløb, når du ligger på den. Fra at gammeldags madrasser typisk indeholdte 12-20 fjedre pr. kvadratmeter, er der op til 300 fjedre pr. kvadratmeter, når vi taler madrasser med pocketfjedre og fra 450 til 700 fjedre pr. kvadratmeter, når vi taler madrasser med multi-pocketfjedre. Så en moderne madras kan tilpasse sig meget præcist til din krop, fordi vægten fordeles over langt flere fjedre.

Vælg rigtig fasthed og rigtigt antal fjedre

Ønsker du ikke at fortælle ekspedienten om din vægt, når du skal købe madras, så kan du vælge at oplyse hvilken fasthed og fjedretype, du ønsker i sengen i stedet at tale om din vægt. Det er nemlig forholdsvist enkelt at finde ud af, om du skal bruge pocket- eller multi-pocketfjedre ud fra din vægt, ligesom det er nemt at regne den rigtige fasthed ud, hvis du kender din sande kropsvægt.

Alt efter din vægt skal du bede om en seng med

medium fasthed med pocketfjedre, hvis du vejer under 75 kilo

fast fasthed med pocketfjedre, hvis du vejer mellem 75 og 95 kilo

fast fasthed med multipocket-fjedre, hvis du fejer over 95 kilo

Tag nogen med til at se, hvordan din ryg ligger på madrassen

Men selv om du har valgt en madras med den rigtige fasthed og den rigtige fjedretype, kan der stadig være forskel på, hvordan madrassen støtter op omkring din ryg, når du ligger på den. Mange madrasser er nemlig udstyret med såkaldte komfortzoner, der sørger for, at madrassen giver ekstra god støtte omkring lænd og nakke, mens den tillader skuldre og hofter at synke længere ned i madrassen, der hvor de forventes at ligge på madrassen.

Placeringen af disse komfortzoner samt det nøjagtige antal af fjedre pr. kvadratmeter kan have stor betydning for, hvordan du reelt set ligger på madrassen. Det kan ses på, hvor lige din rygsøjle ligger, når du ligger på siden i sengen, samt hvorvidt du kan få en flad hånd ind under lænden, når du ligger på ryggen.

Af gode grunde kan du ikke selv kontrollere rygsøjlens position, når du ligger på siden, ligesom du heller ikke selv kan lægge en flad hånd ind under lænden, når du ligger på ryggen, uden at ændre på vægtfordelingen i sengen.

Derfor kan det anbefales, at du tager din partner eller en ven med, når du skal vælge madras i en butik. Denne kan så kontrollere forløbet af din rygsøjle, når du ligger på siden på madrassen, samt undersøge hvor nemt han eller hun kan stikke en flad hånd ind under lænden, når du ligger på ryggen.

Få ombytningsret på madrassen

Det er vigtigt at sørge for at der er ombytningsret på din madras, da du derved får et mere kvalificeret grundlag at vælge madras på. Ved at få madrassen med hjem, giver dig mulighed for at teste den af og se hvordan din krop reagerer på at sove på den.

Hvis madrassen ikke er optimal for din krop, kan du med ombytningsret nemt udskifte din madras til en anden fasthed.

Giv dig selv det bedste grundlag at vælge madras på

Skal du have det bedste grundlag at vælge madras på, kan du følge ovenstående råd og anvisninger omkring fasthed, fjedreantal og hvordan du prøver madrassen.

Det er også en god ide at sætte sig dybere ind i hvad forskellen er, på de forskellige madrasser. Dermed får du de bedste forudsætninger for at vælge den madras, der giver din ryg den bedste hvile hver nat. Hvis du ønsker at læse mere om emnet, så kan du læse mere hos forbrugsguidens artikel om madrasser her.