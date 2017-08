Lokaludvalg raser over natbevilling på historisk torv

NATTELIV. Den irske pub på Gråbrødre Torv har fået tilladelse til at holde åbent til klokken 05. Lokaludvalgsformand og formand for bevillingsnævnet uenige om hensynet.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

PLADSHENSYN: Beboerne på Gråbrødre Torv har fået opfyldt deres mareridt. Der åbner en irsk pub, Old Irish Pub, med tilladelse til at servere til klokken 05 i weekenden og til 02 på hverdage.

Det bekræfter formand for bevillingsnævnet Carl Christian Ebbesen (DF).

»Vi kan ikke forskelsbehandle på Gråbrødre Torv, når der er andre beværtninger, der har natbevilling. Derfor har vi givet tilladelse, men strammet reglerne og opfordret til, at de skal have rygerum indenfor så man ikke generer beboerne,« siger Carl Christian Ebbesen, der også er kultur- og fritidsborgmester. Og han forstår godt beboernes bekymring for nattesøvn.

»Der skal være plads til begge dele – vi skal passe på, at København ikke bliver en soveby, hvor man ikke kan få en øl og sludre med vennerne, men omvendt skal vi tage hensyn til beboerne. Og for eksempel i Nørre Kvarter (Pisserenden, red.) giver vi ikke flere natbevillinger, men sådan er det altså ikke med Gråbrødre Torv. Jeg så da også gerne, at der var flere bevillinger i for eksempel Kødbyen, hvor der ikke bor nogen,« siger Carl Christian Ebbesen (DF).

En balancegang

Hvem er vigtigst i København – de erhvervsdrivende eller beboerne?

»Det er en balancegang – vi skal både støtte det private erhvervsliv og sørge for, at byen ikke er død samtidig med, at folk skal have deres nattesøvn. Derfor tror jeg, at det kommer til at fungere godt på Gråbrødre Torv, hvor pubben ganske vist har åbent længe, men hvor vi har indskærpet at der være dørmænd og at der skal være rygerum indenfor, så folk ikke larmen udenfor,« siger Carl Christian Ebbesen.

Formand for Lokaludvalget Indre By, Bent Lohmann er rasende over tilladelsen.

»Vi forstår ikke, kommunen ikke tager hensyn til naboerne. Det er klart noget, vi vil tage op i lokaludvalget. Der skal være et alment hensyn til beboerne, og det synes vi ikke, at der er,« siger Bent Lohmann.

Restaurations- og nattelivsplanen skal godkendes i Borgerrepræsentationen 24. august.