Lækkerier i en tidslomme

Af Anja Berth

abe@minby.dk

SAMTALESTUND: Det hænder, at hun spiser en rugbrødsmad. Men Marianne Stagetorn Kolos er ret glad for de kager, som hun sælger i forretningen, og som turisterne selv på en grå onsdag eftermiddag står i kø for at smage.

Og nu, hvor hun har rundet de 50 år, er den absolutte favorit en Rubinsteinkage med romfromage og makronbund.

Det fortæller ejeren af La Glace, da vi møder hende til en samtalestund om den nye bog ’La Glace – konditoriet i den moderne tidslomme’. Bogen er et overflødighedshorn af opskrifter, billeder og historien om La Glace. Forfattet af ejeren selv.

Så har du en lille konditor i maven, er det bare med at kaste sig ud i den berømte sportskage. Eller hvad med en Sarah Bernhardt?

Rundhåndede opskrifter

Alle opskrifter er rundhåndet givet videre, men konditorerne havde dog visse betingelser.

»Da vi skulle omregne opskrifterne til almindelige husstande – folk skal jo ikke lave 3000 kager – foreslog jeg, at vi i samme moment gjorde opskrifterne lettere og mere pædagogiske. Men DET ville mine konditorer ikke være med til – folk måtte hjertens gerne få opskriften, men de må bare lave kagerne, som vi gør her i forretningen,« fortæller Marianne Stagetorn Kolos.

I bogen kommer vi tæt på medarbejderne i afsnittet om Mennesket og Maskinen, og der er billeder, så selv de mest kageforskrækkedes tænder må løbe over i mundvand.

Bogen er ikke blot et indblik i en 140 år gammel forretningshistorie, men tager læserne med på en tur i det gamle København krydret med anekdoter i en tidslomme.

Vi sidder i konditoriets spisestue på første sal. Det er det eneste sted, man kan bestille bord til minimum otte personer. Spisestuen og den lille butik ved siden af er en del af den store tilbygning, der blev en realitet for to år siden.

Skyld i succesen

Reality-programmet Bagedysten har en del af fortjenesten.

»Da Bagedysten begyndte, blev vi voldsomt udfordrede af vores egen succes, og køerne voksede og voksede,« fortæller Marianne Stagetorn Kolos om baggrunden for udvidelsen.

Hun har kager på hjernen. Helt bogstaveligt. I en mail til City Avisens udsendte skriver hun ’Kager Anja’ – i stedet for kære – og slutter ’Med kagelig hilsen’.

Som der står på de små sukkerposer, der følger med til kaffen: ’Kager, kunst og kærlighed – kvæler al besværlighed’.

Det kan der være noget om.

La Glace kender sine kunder til fingerspidserne, og de er beskrevet i bogen. Der er alle lige fra kagekenderen til trendsætteren.

Marianne Stagetorn Kolos er datter af den berømte forsvarsadvokat Merete Stagetorn, men Marianne Stagetorn havde ikke gennemsnit nok til at gå jura-vejen. I stedet blev hun handelsuddannet og videreuddannede sig til konditor.

Allerede som 22-årig købte hun sin mors konditori La Glace. En svipser fik hende til at åbne en butik på Kongens Nytorv, men hun indså hurtigt, at det at have flere butikker gav flere bekymringer.

Hvor ligger kransekage?

Derfor er der ingen ambitioner eller planer om at åbne flere La Glace. Der er én butik, og sådan bliver det. På sukkerposerne er der en liste over de kager og produkter, som La Glace sælger, blandt andet isanretninger og kransekage.

»Nogle gange spørger amerikanske turister: Excuse me, but where is isanretninger – is that in Jutland – de tror, det er filialer i mindre byer. Og se de turister dér,« siger Marianne og nikker ud mod et par, der køber et par æsker småkager: »De fortryder måske senere, at de ikke købte flere, men tænker: Nå, det kan vi købe i lufthavnen. Men det kommer de aldrig til at kunne. Jeg er leder og ejer her, og jeg kunne ikke drømme om at åbne flere butikker,« siger Marianne Stagetorn Kolos.

Sammen med manden Peter Kolos, der har været hendes kæreste siden ungdommen, har hun tre børn – to kagekoner og en kagemand. Hvis de vil overtage roret en dag, overgiver hun det gerne hen ad vejen, men hun har foreløbig tænkt sig at fortsætte, til hun ikke længere kan holde til det.

»Jeg har verdens bedste job. Det er en avanceret sandkasseleg, hvor jeg får lov at kreere kager og så sælge dem – jeg tager bare ikke imod betaling i tørrede blade,« siger Marianne Stagetorn Kolos.