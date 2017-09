»Kunsten er det, vi har til fælles«

KUNSTLIV. Kunsthistoriker Bente Scavenius mener, at børn skal opleve kunsten allerede fra børnehaven, fordi vi i mødet med kunsten kan forstå os selv og hinanden. Mød hende til en række arrangementer i Indre By.

INTERVIEW: »For Guds skyld, behold skoene på – jeg hader når folk tager skoene af.«

Kunsthistoriker Bente Scavenius går afslappet rundt i den store herskabslejlighed og afværger, at City Avisens velopdragne fotograf smider skoene.

»Min mands familie er norsk, og de tager alle sammen skoene af – jeg kan slet ikke have det,« griner hun.

72-årige Bente Scavenius har i 40 år boet i Lille Strandstræde med sin mand, skuespiller Joen Bille. Hun er kendt fra blandt andet ’Kunstquizzen’ på DRK og er forfatter til en lang række bøger om kunst. I september kan du møde hende til en række arrangementer i Indre By, hvor hun dels skal give et lynnedslag i kunsthistorien, dels fortælle om kunsten i byen.

Skal passe til byen

»Det er godt, at kunsten er synlig i det offentlige rum, for kunsten skal ud til folket og være der, hvor folket er. Men det er jo ikke altid, at kunsten passer til omgivelserne. Kunsten skal altid passe til sine omgivelser. Det er vigtigt at lytte til stedets ånd. Jeg er stor fortaler for, at man lader nogle af de unge kunstnere komme til, for de har faktisk en stor professionalisme og kan skabe kunst i byen,« mener Bente Scavenius.

Hun er uddannet kunsthistoriker og har skrevet et væld af bøger og er en af landets førende kunsteksperter, selvom hun helst ikke vil kaldes ekspert.

»Men det gør folk mig jo til. Jeg får mails fra folk, jeg ikke kender, der skriver: Jeg har et billede, der er firkantet og forestiller en blomst og en ko – hvad er det? Det aner jeg jo ikke noget om,« siger Bente Scavenius.

Trods sin fabelagtige viden om kunst kommer hun indimellem til kort, når hendes barnebarn vil vide, hvorfor billeder forestiller døden, eller da hendes dengang 14-årige søn på en rejse til New York skulle have forklaret modernismen og surrealismen.

Ind fra barndommen

»Det er faktisk utroligt svært at formidle kunst til børn. Over for voksne og i ’Kunstquizzen’ slynger jeg jo bare om mig med udtryk, men det kan man ikke over for børn, så kunsten skal forklares på en anden måde. Men det er utroligt vigtigt, at kunsten kommer naturligt ind allerede fra børnehavealderen, for kunsten er med til at give os en fælles reference,« siger Bente Scavenius, der selv bruger kunsten meget.

»Det er jo hele mit liv, og det jeg beskæftiger mig med. Kunsten lukker op for nogle kanaler, man ikke var bevidst om i sin hverdag, hvor vi har så travlt med at gøre ting og nå noget og gøre os umage. I kunsten sker der noget uforudsigeligt, og vi opdager, at der er noget, der er større end os selv.«

Hvad ville et samfund være, hvis der ikke var kunst?

»Så ville det skabe kunsten. Jeg er fuldstændig overbevist om, at der altid vil være kunst og trangen til at skabe. Tænk bare på de gamle hulemalerier – jeg tror, at mennesket altid vil have brug for kunsten, og den kan også bruges til at skabe forståelse på tværs af kulturer,« siger Bente Scavenius.

MØD BENTE SCAVENIUS

I den kommende tid kan du møde Bente Scavenius på museer og biblioteker i København:

Christianshavns Bibliotek 20. september fra 19 til 21.15, hvor hun sammen med Peter Kær laver nedslag i kunsthistorien lige fra Michelangelo til Olafur Eliasson. Gratis billetter kan hentes fra 6. september.

Nikolaj Kunsthal 7. september kl. 18 -19.30 hvor hun sammen med Bo Tao Michaelis sætter ord på København i kunst og i billeder.

Statens Museum for Kunst, 13. september fra 17 til 18, hvor hun fortæller om bogen ’Københavnerbilleder’.