Kulturen bobler på fredag over hele byen

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

KULTURNAT: Fredag den 13. Lyder det uhyggeligt? Måske. Men på fredag er der fortrinsvis hyggelig stemning over hele byen, når dette års udgave af Kulturnatten finder sted.

Så drop for en fredag ’Vild med dans’ på divaneseren, ifør dig varmt tøj og tag ud i byen, hvor kulturinstitutioner og andre eventmagere kappes om at lokke dig til lige netop deres arrangement.

Listen over begivenheder er alenlang, og det kan være særdeles vanskelig at vælge og vælge fra. Én ting er sikkert: Du kan ikke nå det hele.

Forbered dig hjemmefra

Så det er en god ide at forberede sig lidt hjemmefra. Enten her på siden, hvor kommer med et par anbefalinger til Kulturnat lige rundt om hjørnet.

Du kan også tjekke kulturnatten.dk, hvor du kan søge på arrangementer geografisk eller efter genre.

Endelig kan du også orientere dig i det trykte program, du kan få udleveret, når du købet et af de såkaldte kulturpas.

For uden et sådant bliver din tur rundt i byen begrænset. Størstedelen af de i alt 230 arrangementer over hele byen kræver, at du bærer det lille badge, som kan købes på biblioteker, museer og 7-Eleven. Så får du tilmed fri transport i bus, tog og metro.

Lidt uhygge

Det er ikke kun hyggeligt, det hele. De ekstra modige kan fejre fredag den 13. i mørket ved at forlade gadens lyssætninger og installationer, der oplyser bl.a. Arbejdermuseet, Davids Samling, De Kongelige Repræsentationslokaler (Christiansborg Slot), Det Kongelige Bibliotek – Den Sorte Diamant, Nationalmuseet, Rundetaarn, Tøjhusmuseet, Thorvaldsens Museum og flere steder under fællesbetegnelsen ’Kulturstrømme’ på Frederiksberg og i Kødbyen.

Den sorte nat og dens gys kan nydes på Kastellet og flere af byens kirkegårde, mens Cinemateket byder på uhygge for alle aldre, og Det Grønlandske Hus inviterer på en rejse ind i den grønlandske åndeverden.