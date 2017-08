Kulturen bobler igen i havnen

FESTIVAL. Over 250 gratis aktiviter for børn og voksne, når Kulturhavn kaster anker i Københavns Havn i weekenden.

Af Jacob Schneider

KØBENHAVNS HAVN: Der er god grund til at glæde sig til weekenden, hvor Kulturhavn Festival indtager hovedstaden og fejrer såvel Københavns blå byrum som byens mangfoldige foreningsliv.

I løbet af festivalens tre dage kan byens borgere, danske og udenlandske gæster glæde sig til at deltage i et overflødighedshorn af underholdende og udfordrende aktiviteter for alle aldre.

I år vil der være 250 gratis aktiviteter fordelt på seks festivalområder i Københavns Havn. 125 engagerede foreninger og kulturaktører, samt 1.300 frivillige står for aktiviteterne og glæder sig til at give publikum en festlig og uforglemmelig oplevelse.

Seks festivalområder

Med nye partnerskaber og aktiviteter sætter Kulturhavn Festival fokus på Københavns havnebyrums mange muligheder.

Sydhavnen repræsenterer en skøn blanding af det gamle og det nye. På Teglværket kan man danse til svedige sydamerikanske rytmer og nyde en mojito til salsafest, eller man kan slynge håret til vilde rock- og metalkoncerter, hvor upcoming bands blæser taget af Teglværket. På Sluseholmen kan du opleve forskellige former for tai-chi, meditation og yoga og koncerter fra en tømmerflåde. Ved siden af byder Bådklubben Valby på maritim stemning og modelbåde.

Islands Brygge danner rammen om en gigantisk dansefest, hvor ikke mindre end 25 forskellige danseforeninger er repræsenterede. Her kan man opleve både verdensdans, swingbal til liveband og trommearrangementer. Til vands vil der blandt andet være en flydende badmintonbane, og til lands en motocrossbane, street sport-aktiviteter, yoga, fægtning, motion for ældre og fællessang med Bryggens Kor.

Arsenaløen er festivalens allermest actionprægede område. Her kan man eksempelvis spille rugby og Roller Derby, ligesom man kan give den gas på BMX hos Holmen Dirt. Herudover byder øen på akroyoga, cricket og ikke mindst Stand Up Paddle – forud for verdensmesterskaberne, som afholdes weekenden efter.

Børnelandet ved Operaen byder på en bred vifte af sjove og underholdende aktiviteter for de 3-14-årige, hvor man blandt andet kan boltre sig på kamparenaen, slås mod monstre, fægte, dyrke judo og capoeira. Der er musik, dans og frit svæv i trampolin samt mulighed for kodning, elektronik og robotics, hvor børn kan lære at lave animation og spil. Der er foldning af papir, smykkeværksted, T-shirt design samt en vifte af andre kreative værksteder. Endelig kan man spille fodbold og håndbold. DR Musikariet og den verdensberømte musiker, Moussa Diallo samler børnene og åbner en skatkiste af afrikanske instrumenter.

Ofelia Plads vil byde på maritim stemning med masser af livemusik og dans. Alle er velkommen ombord på skoleskibet Georg Stage samt 30 andre gamle og nye træskibe, der ligger til kaj.

Man kan lære at binde avancerede knob, lytte til sømandsmusik, børnekor, brass- og bigbands, og børnekor eller opleve og danse med ballroom, skotsk og linedans.

Som noget nyt i år, kan man sejle mellem Ofelia Plads og Børnelandet ved Operaen på gratis kulturhavn-både som sejler i pendulfart under hele festivalen.

Nordhavn byder blandt andet på Roller Skate Disco, hvor man kan lege DJ for en dag ved mixer-pulten, lære nogle seje tricks på skateboard eller rulleskøjter.

Man kan også nyde den spritnye badezone Sandkaj Brygge, til tonerne fra kor, bands og orkestre der optræder under aktiviteten Nordhavn Musik i Farver. Der vil være sportslige aktiviteter lands og vands som børneløbet Harbour Run og Konditaget Lüders – et spektakulært byrum og aktivitetsareal i 24 meters højde, sejlads med søspejderne og havkajak.