Kuglerne bliver kastet på Generators terrasse

Nu kan du spille petanque over en kop øl eller et glas pernod. Generator Hostel åbner petanque bar på den store tagterrasse i Adelgade

Af Christian M. Olsen

Petanque er ikke bare et spil for sydfranske seniorer, der kaster kugler over en pastis på det lokale torv.

I Adelgade 5-7, for eksempel, er banerne indrettet på terrassen hos Generator Hostel. Her forventer sales managerMichael Sørensen og event koordinator Michelle Exarhos, at kuglespillet bliver et hit, når drengene skal mødes inden en tur i byen, når arbejdspladsen skal på firmaudflugt, eller når hr. og fru City bare vil have en sjov og anderledes oplevelse.

»Tagterrassen har hidtil mest været brugt som et stort rygerum, så vi tænkte, hvad i alverden stiller man op, og så kom ideen om petanque, som har vist sig at være meget populært andre steder, blandt andet i London, New York og Stockholm,« fortæller Michael Sørensen.

Der er indrettet fire baner på tagterrassen i det store hostel, der åbnede i 2011. En teltdug skærmer for vind og vejr, men når solen stråler er der mulighed for at åbne til Guds fri natur.

Man lejer kuglerne i baren, og så er det ellers bare om at komme i gang med at spille.

Et godt sociale spil

»Petanque er et godt socialt spil, for det kræver ingen særlige færdigheder at være med, og man kan hurtigt blive god til det,« siger Michelle Exarhos.

Petanque Bar Copenhagen er blot det seneste tiltag fra Generator Hostel for at gøre stedet attraktivt for københavnerne. I forvejen er stedet blevet en stort succes blandt byens turister.

Petanque Bar Copenhagen åbnede så småt i begyndelsen af april, men torsdag 13. april kl. 19.30 er der ’Official Launch’.