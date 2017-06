Kommunen vil sætte ind mod alkoholproblemer

HØRING. Hver fjerde beboer i Indre By viser tegn på alkoholafhængighed. Ny sundhedspolitik skal nedbryde tabuer og skabe dialog om problemerne.

Af Christian M. Olsen

Sundhed: Op mod hver femte voksne borger i København viser tegn på at være afhængig af alkohol. Og i hver syvende familie med børn forekommer en risikabel adfærd med alkohol.

De bekymrende tal kom frem sidste år, da Region Hovedstaden offentliggjorde den såkaldte Sundhedsprofil – en temperaturmåling på hovedstadens borgeres ve og vel.

Til april skal politikerne på Københavns Rådhus vedtage en ny sundhedspolitik for Københavns Kommune. I mandags sendte sundheds- og Omsorgsforvaltningen et udkast til sundhedspolitikken i høring i de kommende måneder.

Politikerne ønsker borgernes indspark til sundhedspolitikken, der skal danne grundlag for mere konkrete initiativer over de næste ti år.

Initiativer på alkoholområdet fylder sammen med stoffer en del i udkastet. Overordnet set lægger forvaltningen op til at handle inden for tre spor og fokusere på de københavnere, der har størst behov. Tabuet om alkoholafhængighed skal brydes, færre unge skal have problemer med alkohol og stoffer og der skal bedre hjælp til storforbrugere af alkohol og stoffer.

Kedelige rekorder

»Vi har nogle kedelige rekorder på dette område, som desværre også er præget af tabuer og berøringsangst. Det er nødvendigt, at danskerne begynder at vågne op og tale om det her – og handle i forhold til dem, der har problemer med et storforbrug af alkohol,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) til Berlingske.

Kommunen lægger op til, at gå i dialog med de praktiserende læger om, hvordan alkohol på mere systematisk vis bliver en del af lægens forebyggende samtale med københavnerne. Lægerne kan henvise borgere til forebyggelsescentrenes korte samtaler om alkohol.

Sundhedspolitikken, der har overskriften ’Nyd livet, Københavner’ indeholder også en handleplan for psykisk sundhed. Udkastet til sundhedspolitikken er i høring til 26. februar.

Hele udkastet til sundhedspolitikken kan ses og kommenteres på blivhoert.kk.dk