Købere kræver lejlighed med altan

Bolig. Ejendomsmæglerkæden Home vurderer, at en altan nærmest er et must for de fleste købere. Især andengangskøbere prioriterer at kunne være udenfor, selv om man bor i byen.

Af Jesper Marthin jma@minby.dk Altaner: Der er ikke meget, der tyder på, at efterspørgslen efter altaner i fremtiden bliver mindre. Ifølge ejendomsmæglerkæden Home er der flere købere, der søger lejlighed med altan nu end tidligere. En forklaring er, at flere par bliver boende i byen – også når de får børn – og flere ældre kommer til. En anden forklaring er, at altaner, der bliver lavet i dag, reelt kan bruges til noget – som uderum i storbyen, hvor luften ligeledes er blevet renere over årene. Altaner avler altaner »For andengangskøberne betyder en altan rigtig meget – særligt for de ældre købere, men også for børnefamilierne. Altan betyder mindre for førstegangskøberne. Selvfølgelig vil de gerne have en altan, men førstegangskøberne fokuserer mere på prisen og selve boligen,« fortæller ejendomsmægler Mogens Brask fra Home Nørrebro og Nordvest og forklarer, at når en ejendom får altaner, så følger flere af nabo-ejendommene ofte med kort tid efter. Tal fra Home viser, at den store interesse for lejligheder med altan også slår igennem ved et boligsalg. Lejligheder med altan sælges nemlig hurtigere, med et mindre afslag og til en højere kvadratmeterpris end lejligheder uden altan.