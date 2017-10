Københavnere skal have en skræddersyet alderdom

Af Anja Berth

abe@minby.dk

VALGUDSPIL: »Bare fordi man er blevet ældre, skal man ikke nøjes med en metervare på et tøjstativ – man skal have skræddersyet tøj.«

Billedet er overborgmester Frank Jensens (S), der i denne uge afslører sit nye ældreudspil, som skal sikre de ældre borgere i København en god alderdom.

Ifølge seneste prognoser kommer nemlig flere og flere ældre til København. Ifølge kommunen vil der frem til 2027 komme endnu flere københavnere, også ældre. Antallet af 65-79-årige forventes at sige med 16 procent, og der bliver 38 procent flere ældre over 80 år. Det skyldes blandt andet den samlede befolkningsvækst i København samt det faktum, at vi generelt lever længere.

Frank Jensen har derfor søsat en ældrepakke, der skal sikre ældre i København flere seniorbofællesskaber og mere moderne plejehjem, flere penge til ældreklubber og aktivitetscentre og endelig flere bænke med ryglæn rundt omkring i byrummene.

København er landets yngste by – hvorfor egentlig bekymre sig så meget om ældre?

»Der kommer flere og flere ældre, og vi skal sikre at Købvenhavn er en god by at bo i, uanset om man er single, børnefamilie eller ældre,« siger Frank Jensen.

Flere bænke

Københavnerne kan blandt andet se frem til 500 flere bænke i byrummet:

»Når jeg taler med ældre, nævner de ofte at der mangler bænke i byen, fordi de har brug for et lille hvil, når de er ude at gå. Desuden efterlyser de flere offentlige toiletter, for det betyder meget for lysten til at komme ud,” siger Frank Jensen.

I ældrepakken er der også lagt op til flere seniorfællesskaber, der skal finansieres gennem private fonde og budgetkroner.

»Vi skal arbejde med private pensionskasser og den almene sektor om seniorbofælleskaber. Der er rapporter, der viser, at rigtigt mange ønsker en seniorbolig i et fællesskab og det vil jeg gerne understøtte i København, hvor de ældre kan bo i egen bolig men spise sammen med andre og lave aktiviteter med de øvrige beboere. Desuden kan der være lejeboliger tilknyttet bofællesskabet, hvor de ældres familier kan bo, mens de er på besøg,« siger Frank Jensen.

Det gode liv

Men hvorfor er det kommunens ansvar at agere hotel for de ældre, bare fordi de har familie i provinsen eller udlandet?

»Vi skal danne rammen om det gode liv – kommune betyder fællesskab – og derfor skal vi som kommunen skabe den ramme, som kan give det gode liv, også når man bliver ældre – og der er boligen helt central, også når familien skal på besøg,« siger Frank Jensen (S).

Der bor i dag godt 50.000 ældre i København, og generelt synes Frank Jensen at velfærden er høj, når det gælder ældrepleje.

»Jeg har spurgt mig selv om København er en by, som jeg selv vil blive gammel i, og svaret er klart JA. Sundheds-og Omsorgsforvaltningen er en af de mest veldrevne forvaltninger vi har i København – det siger jeg bestemt ikke om alle forvaltninger,« siger Frank Jensen

Penge til fællesskab

Endelig vil han give flere penge til ældreklubber:

»En fjerdedel af de ældre, som forvaltningen er i kontakt med, oplever en form for ensomhed, måske fordi ægtefællen er død eller familien bor i udlandet. Det er alt for højt, og det skal vi som kommune gøre noget ved. Derfor er det kun rimeligt at de penge vi får til klubberne stiger, når der kommer flere ældre,« siger Frank Jensen.