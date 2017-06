København får nye offentlige toiletter

TISSETÅR. Populære byrum bliver nu udstyret med nye offentlige og handikapvenlige toiletter. Desuden er der afsat penge til rengøre de mest belastede eksisterende toiletter, så de bliver en mere behagelig oplevelse for brugerne

Af Jesper Marthin

LOKUMSAFTALE: I takt med, at København har fået bredere fortove, gratis udendørsservering og flere grønne og blå åndehuller, er københavnerne strømmet ud i byens rum. Det ses tydeligt på en varm sommerdag, hvor hobevis af københavnere slænger sig i byens parker eller nyder en dukkert i de velbesøgte havnebade.

Den gode stemning kan imidlertid ende brat, hvis byrummene ikke er udstyret med gode offentlige toiletter. København er derfor i gang med at opsætte handicapvenlige toiletter i syv af byens populære byrum. Desuden er der fundet penge til yderligere to toiletter, som Teknik- og Miljøudvalget netop har fundet en beliggenhed til.

Klar til brug efter påske

»Det er dejligt at se, hvor glade københavnere er for byens skønne parker, pladser og havnebade. Det er imidlertid vigtigt, at byrummene er indrettet, så de kan håndtere den store efterspørgsel. Derfor er jeg også glad for, at vi nu får opsat nogle toiletter de steder, hvor behovet er størst,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

I uge 13 er de første fire handicapvenlige toiletter klar til brug. De bliver opsat på Islands Brygge på Amager, Sporsløjfen på Østerbro, Blågårds Plads på Nørrebro og Hulgårds Plads i Nordvest.

I løbet af 2016 bliver de resterende tre toiletter opsat på henholdsvis Otto Krabbes Plads på Vesterbro, Ved Stranden i Indre By og på Vanløse Torv. Disse placeringer er nøje udvalgt med udgangspunkt i konkrete borgerhenvendelser, ønsker fra lokaludvalgene og i tæt dialog med handicaporganisationer.

Rengøring af toiletter

Desuden skal der opsættes to toiletter på henholdsvis Bananna Park på Nørrebro og Bodenhoffs Plads på Christianshavn. Toilettet på Bananna Park forventes klar i 2016 og skal placeres netop her, fordi parken ofte bruges til længerevarende sportsaktiviteter. Toilettet på Bodenhoffs Plads forventes klar i 2017 og bliver derved det eneste offentlige toilet i området nord for Christianshavn Torv.

Udover nye toiletter så har Københavns Kommune også afsat penge til byens eksisterende toiletter.

Mere konkret er der afsat midler til, at der i sommerperioden fra 1. april til 30. september ansættes flere medarbejdere til at rengøre de mest belastede toiletter samt arealet omkring toiletterne.