Køb din egen politistation

EJENDOMME. For i alt 100 millioner kroner kan man købe politiets gamle ejendomme på Store Kongensgade.

SALG: Det må være gaven til manden, der har alt. En politistation i syv etager med detentioner til alle vennerne, forhørslokaler og penthouse-motionsrum. Desuden hører der seks p-pladser i gården med til ejendommen.

De 3.004 kvadratmeter på Store Kongensgade 100 er sat til salg af Freja Ejendomme, og for 60 millioner kroner kan man få lov at dele matrikel med Østre Landsret. Man skal dog ikke frygte udbrudsforsøg fra den side, da der opføres et sikkerhedshegn mellem de to naboejendomme.

Der følger ikke mandskab med politistationen, som også var kendt som Station 2, inden tv overtog den titel. Personalet har fået plads andre steder i byen blandt andet i det nye efterforsknings- og anklagerhus på Teglholmen.

Men hvis væggene kunne tale …. Er man lidt spirituelt indrettet er der nok gode muligheder i de gamle forhørslokaler.

Ifølge indenforvoldene.dk er den moderne ejendom på adressen 100-104 tegnet og opført af arkitekt Alex Poulsen (1910-1999) i 1968. Det meget ældre nabohus i nummer 106 bliver også udbudt til salg for 40 millioner kroner.

»Vi forventer, at de to ejendomme i Store Kongensgade vil vække stor interesse blandt investorene. Store Kongensgade er jo en af de bedre beliggenheder, du kan få i København,« mener salgsdirektør i Freja ejendomme Jes Rovsing på freja.biz.

Freja sælger ejendomme for staten og har erfaringer med alt fra fyrtårne, fængsler og sygehuse til kaserner.