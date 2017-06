København byder op til storslået popfest

EUROVISION. København fører sig frem som europæisk pophovedstad i de kommende to uger. Eurovision Song Contest afvikles i B&W Hallerne på Refshaleøen, men hele byen kommer til at summe af liv og glade dage.



Af Christian M. Olsen

GRAND PRIX: »Denmark, twelve points.«

Knap havde Emmelie de Forest modtaget salens hyldest for sin sejr i det internationale melodi grand prix, før planlægningen af årest store popfest gik i gang.

Og de skal nok nå at blive klar, bedyrer arrangørerne, der har skullet ombygge gamle skibshaller på Refshaleøen til et centrum for europæisk popmusik for en uge.

I sidste uge blev årets grand prix-scene så afsløret: En kubisk form omgivet af vand, der med alskens lyssætninger kan ændre udtryk fra nummer til nummer.

Kan Basim overraske?

Og når vi når frem til 10 maj omkring midnat, så er det hele overstået. Så ved vi, om grand prix-karavanen skal rulle videre til Sverige eller Armenien ¿ de to favoritter til at vinde dette års sangdyst? Eller måske Basim overrumpler alt og alle ¿ DR inklusive ¿ ved at synge sin ¿Cliche Love Song¿ helt til tops, nøjagtig som Rollo & King var ved at gøre det i 2001, hvor hjemmebanen var Parken, og hvor resultatet blev en andenplads. Hvordan vil reaktionen fra den danske popprins så ikke blive?

»Det var for sindssygt. Folk sang med, og jeg var helt i chok. Jeg tænkte, at jeg måtte have gjort et eller andet rigtigt. Det var en fed følelse,« siger Basim om publikums reaktion ved det danske melodi grand prix i Odense.

Folkefest i hele byen

Arrangørerne har arbejdet intenst på, at gøre Eurovision Song Contest til meget andet end et tv-show fordelt over tre aftener. Det skal være en folkefest for hele byen.

Således vil man på Nytorv i næste uge kunne opleve broderparten af deltagerne fra de 37 nationer optræde live, Strøget vil være omdannet til en såkaldt fan mile, Huset-KBH bliver Fan Zone, og så vil man forsøge at lave verdens længste kys i forbindelse med arrangementet.

»Vi er meget stolte af at kunne præsentere et så musikalsk mangfoldigt program for både københavnere og byens danske og udenlandske besøgende under Eurovision Song Contest 2014. Uanset om man er ung eller gammel, Eurovision-fan eller ej, så vil der være noget for alle i programmet. Det tegner til at blive en gigantisk gadefest i hjertet af København,« siger eventchef Ulrich Ammundsen fra Projektselskabet ESC 2014 aps.