Kampen om grønne stemmer

Af René Mølskov

rem@minby.dk

VALG: Kampen om vælgerne på den røde fløj er hård, som var det kampen om Ungdomshuset eller Amager Fælled.

Men det er ikke overraskende, for her findes langt de fleste stemmer i hovedstaden. Ved sidste valg fik Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten, SF og Radikale næsten 70 procent af stemmerne.

En af dem, der for alvor vil gribe i det røde flertals stemmeurner, er Alternativets spidskandidat Niko Grünfeld.

I dette tredje dobbeltinterview med spidskandidaterne møder han SFs nye spidskandidat Sisse Marie Welling.

Den 31-årige SFer havde et godt valg i 2014. Samme valg var til gengæld katastrofalt for partiet, der blev halveret i hovedstaden og gik fra 22 til blot 10 procent af stemmerne.

Den udvikling skal hun som ny partileder og spidskandidat naturligvis forsøge at vende. Men hun kommer til at kæmpe for hver eneste stemme. Blandt andet med Alternativet.

Partiets spidskandidat Niko Grünfeld var med til at stifte Alternativet og fisker om nogen efter stemmer fra Enhedslisten og SF.

Han risikerer at fangsten ikke nærmer sig den ønskede kvote, hvis de røde og grønne stemmer i hovedstaden er trofaste over for de etablerede partier. Vi mangler nemlig stadig at se, om vælgerne vil sende nye alternative vinde ind på Rådhuset.

Den grønne dominans

De to spidskandidater kæmper i høj grad om at være en stemme på et grønt København.

»Vi deler mange af de langsigtede, grønne visioner for byen, hvor SF i årtier har skubbet på. For eksempel var det SFs Klaus Mygind, der var med til at tage initiativ til Amager Fælleds venner,« siger Sisse Marie Welling.

Hun understreger dermed at SF og Alternativet vil samarbejde om det grønne efter valget. Men frem til valget er samarbejdet sværere at øjne.

Det grønne København er en klassisk sag for SF, men det er en dagsorden, som også Niko Grünfeld forsøger at dominere.

»Der er meget, vi er enige om. Vi er enige om Amager Fælled, ren luft i byen, udfasning af dieselbiler og brændeovne. Langt hen ad vejen er vi nok også enige på det sociale område. Altså at vi skal have en by uden stress, mere livstilfredshed og sikre os at folk ikke løber rundt i et hamsterhjul. Sikkert er vi også enige om, at konkurrencestaten skal neutraliseres, så vi kan få et balancesamfund,« siger Niko Grünfeld.

Erhvervsliv og social kamp

Alternativets snøre er i høj grad ude efter stemmer, der ligger på den klasiske venstrefløj. Men der er også madding på krogen til nogle blå, eller i hvert fald lyseblå stemmer.

»Alternativet kommer ikke fra et socialistisk udgangspunkt, men mere et værdimæssigt og grønt univers. Vi er værdibåret og altså hverken socialistisk eller kapitalistisk funderet,« siger Niko Grünfeld.

Han ønsker at samle virksomheder, privatpersoner og interesseorganisationer i en fælles indsats for byen. Miljøet skal være i højsædet, men virksomheder og organisationer må også gerne vinde på samarbejdet.

»Noget af det, der adskiller os, er indsatsen omkring iværksætteri og erhvervslivet. Vi ser erhvervslivet som en del af løsningen på byens udfordringer, og der kommer vi med nogle initiativer, der peger i klassisk blå blok. Vi vil gerne være med til at skabe bedre rammer for erhvervslivet, så de kan være med til at løse klima og miljøudfordringerne,« siger Niko Grünfeld.

Det er til gengæld ikke Sisse Marie Wellings førsteprioritet. Den nye leder af SF fremhæver i stedet den sociale kamp og ligestilling som et altafgørende element.

»Jeg tror, at vi adskiller os ved at SF har et særligt element af social indignation. Det er grundkernen for SF, og det må under ingen omstændigheder ramme vores svageste borgere, når vi vil gå forrest på den grønne dagsorden,« siger Sisse Marie Welling.

Kamp om blokkene

Alternativet har siden partiets fødsel slået et slag for at være fri af blokpolitik. Men de er udmærket klar over, at virkeligheden på rådhuset i hovedstaden er en helt anden end på Christiansborg og læner sig på forhånd mod venstre.

»Det er med den røde blok, vi har det største værdifællesskab. Men vi vil gerne være fri af det blokpolitiske. Vi kommer som et grønt parti, der gerne vil bygge bro og sørge for at vi laver brede aftaler på kryds og tværs,« siger han.

Blandt andet forestiller han sig, at partiet kan lave aftaler med de blå partier hvad angår iværksætteri og erhvervlivet.

Den interesse deler SF ikke på helt samme måde.

»For mig er det vigtigt, at vi har en stærk venstrefløj i byen. Det er sådan, vi kan trække Socialdemokraterne til venstre, og få en by med plads til alle. Og det er vores erfaring, at hvis man insisterer på de brede aftaler på Rådhuset, så er det første, der går i fløjten de store versioner,« siger Sisse Marie Welling.

SF har allerede peget på Frank Jensen som overborgmester, men det nægter Niko Grünfeld at gøre på forhånd.

»Jeg orker ikke at købe ind på den præmis, at vi skal pege på en overborgmester på forhånd. Vi har sagt, vi peger på den, der er mest ambitiøs på den grønne, den sociale og den demokratiske bundlinje.«