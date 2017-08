Kampen for vinstuen

FOLKEMØDE. Hundredevis af københavnere stimlede sidste onsdag sammen foran Hviids Vinstue til kamp for det historiske værtshus.





Af Anja Berth

abe@minby.dk

LILLE KONGENSGADE: Normalt kan man snildt køre på cykel gennem Lille Kongensgade, men denne onsdag eftermiddag var det umuligt at komme fra Bremerholm til Kongens Nytorv uden at mase sig gennem masser af mennesker.

Årsagen var et folkemøde foran Hviids Vinstue, der som tidligere beskrevet i City Avisen i de seneste måneder ha oplevet chikane og føler sig truet af et ejendomsfirma. Og det vil københavnerne ikke finde sig i.

Facebookgruppen ’Til kamp for de historiske værtshuset i København havde arrangeret folkemødet på Hviids Vinstue, og det ville hundredevis af københavnere gerne støtte op om.

Pelle Voigt, musiker og tidligere politiker, havde skrevet en protestsangen over melodien I kan ikke slå os ihjel, og unge og gamle københavnere sang af karsken bælg, mens de tørre halse blev skyllet med fadøl. Ikke fra hovedpersonen, men naboen fra Kong Hans, fordi Hviids Vinstue for nylig fik skåret sin ølslange over – en ud af flere initiativer fra den nye ejendomsforening.

Og på folkemødet var der ingen tvivl om, at københavnerne har stor sympati med det legendariske værtshus.

Skandale hvis det lukker

En af de fremmødte var Bo Grønbech, 73 år, der var taget fra hjemmet i Hvidovre for at kæmpe for sin gamle by.

»Jeg er gammel københavner og det her værtshus er en del af den gamle by – det skal vi kæmpe for og nægte at leve med de mafiametoder, som ejendomsselskabet har brugt overfor ejeren af Hviids Vinstue,« sagde Bo Grønbech, der er tidligere medlem af Borgerrepræsentationen.

»Det er noget politikerne må tage sig af,« fortsatte han.

Kæmpe for byen

Blandt den brogede forsamling ragede den næste to meter høje tidligere erhvervsmand Klaus Riskjær op.

»Jeg er mødt op for at kæmpe for de her historiske værtshuet. Vi vil ikke finde os i at alt bliver opkøbt af ejendomsfirmaer – tænk bare på Aporta og Brønnum – alle de gode gamle københavnersteder, de er er værk vi skal kæmpe om det der er – turister kommer ikke kun for at se glasfacader – de vil opleve det gamle København. Og man kan sagtens have udvikling af byen uden at ødelægge, det der er, »sagde Klaus Riskjær til City Avisen.

Hviids er kendt som normænds vandingshul og nordmanden Jan Erik Ingvaldsen var rystet over sagen:

»Det er jo helt sindssygt, de metoder, der er brugt. Der har været en mundtlig aftale i over 50 år om at Hviids Vinstue kan bruge fællesgården til opbevaring, og nu kommer et nyt ejendomsfirma og chikanerer dem,« sagde Ingvaldsen.

Protestsange kan man aldrig få for meget af, så Pelle Voigts lejlighedsvise blev sunget igen og igen – suppleret med lidt opera og Sådan er Kapitalismen, som i hvert fald af den røde fløj af de fremmødte, men tavse, politikere sang med på, mens folkemødet gik i takt med øllets komme udviklede sig til en sensommerfest.