Kabell: Regeringen snyder københavnerne for ren luft

LUFT-ANGREB. Flytning af målestation skal sikre, at Danmark lever op til EU¿s krav om ren luft, hævder teknik- og miljøborgmesteren. Minister afviser kritik.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

MÅLESTATION: En varslet flytning af en målestation, der måler luftforureningen på H.C. Andersen, får teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til at rette skarp kritik af regeringen. Flytningen giver lavere resultater og et forkert billede af luftforureningen, mener borgmesteren.

»Regeringen lovede ved deres tiltrædelse skærpede ren luft zoner i storbyerne. Desværre blev det endnu et af regeringens grønne løftebrud. Den nye luftkvalitetsplan viser, at regeringen ikke kan leve op til EU’s grænseværdier uden de skærpede ren luft zoner. Derfor vælger regeringen at snyde på vægten og flytte målestationen tre meter længere væk fra vejbanen. Og hokus pokus: Nu kan man med nød og næppe leve op til EU’s grænseværdier,« siger Morten Kabell.

Forsvarer ændring

Miljøstyrelsen forsvarer flytningen af målestationen med, at Københavns Kommune i 2010 ændrede den inderste vejbane fra at være en busbane til en almindelig kørebane. Og i den forbindelse steg de målte kvælstofdioxider.

Flytningen skal derfor sikre, at målestationen igen kommer på passende afstand af de mest forurenende biler, varevogne og lastbiler.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) forstår ikke kritikken.

»Det er en faglig diskussion og en beslutning, som Miljøstyrelsen har taget efter at have hørt uvildige eksperter. Det er for at skabe et mere retvisende billede af forureningen,« siger hun til Politiken.