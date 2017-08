K: Metro i alle bydele

BUDGET. Til de kommende budgetforhandlingerne, der går i gang i næste uge, vil Konservative have metro til alle bydele i København. Spidskandidat Jakob Næsager mener, at der for lidt plads på de nuværende linjer.

METRO: Alle bydele i København bør have en Metro. Allerede nu er der for lidt plads i metroen under havnen, og byens befolkningstal bare stiger og stiger. Prognosen siger, at vi vil gå fra 600.000 indbyggere til 700.000 indbyggere over de næste knap ti år.

Det siger Jakob Næsager, spidskandidat for Konservative, der mener, at politikerne allerede nu bør finde ud af, hvor og hvornår de næste Metrolinjer skal anlægges.

»Vi har en vision om, at der skal være Metro i alle bydele i København. Når København vokser så massivt i antal indbyggere, så skal infrastrukturen følge med, så vi ikke alle skal sidde i kø, når vi skal rundt i vores by. Andre partier har tidligere foreslået en metro til Malmø, men vi mener, at København skal stå først,« siger Næsager.

Metro under havnen

Først og fremmest mener han, at det haster med mere metro under havnen, fordi han i myldretiden oplever trængsel på stationerne fordi ikke alle kan komme med togene.

»Det kunne være praktisk med en linje fra den kommende station på Fisketorvet, under havnen med en ny station på det sydlige Islands Brygge videre til DR-Byen, Amagerbro og med stationer på Holmen og på sigt videre til Refshaleøen og Nordhavnen, » siger han.

Metro til yderkanten

Han bor selv på Amager, men vil også have ført metroen ud til yderkanten af København nemlig Brønshøj og Husum og videre til Herlev Hospital. Også det gamle Valby, Grønttorvsområdet og eventuelt med endestation på Hvidovre Hospital, vil være tiltrængt.

Under budgetforhandlingerne der begynder i næste uge, og som forvetnes færdigbehandlet i sløbet af eptember vil Konservative fremsætte forslag om en trafikanalyse, der skal vise, hvor og hvornår vi kan få Metro til alle bydele i København.

»Det haster med at komme i gang, hvis vi ikke skal drukne i trafikpropper, når byen vokser i antal,« lyder det fra Jakob Næsager.