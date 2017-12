Det kan måske lyde som en selvfølgelighed, at juridisk assistance kræver en advokat, men i disse digitaliserede tider, hvor vi diagnosticerer os selv på nettet og i det store hele har et forståeligt ønske om at søge informationer på egen hånd, er det faktisk på tide at slå fast, at der er visse situationer i livet, hvor en advokat er påkrævet for at få det bedste ud af en given

situation.

Tag ordentligt hånd om din sidste vilje

Bor du på Sydsjælland, kan du eksempelvis tage kontakt til en advokat i Slagelse. Han eller hun kan være behjælpelig med en lang række af forskellige juridiske forhold. Det kan dreje sig om huskøb, erstatning eller måske oprettelse af et testamente. Netop testamentet er i dag en vigtig ting for mange mennesker. Vores familiemønstre har ændret sig, og med papfædre, papmødre og bonusbørn kan det hurtigt vise sig vanskeligt at navigere rundt i de forskellige arvegange og regler, der gælder på det område.

Med en advokat kan du sikre dig, at din sidste vilje bliver, som du ønsker det. For hvordan ser det lige ud med det fælles hus, når du eller din partner ikke er her længere? Og ønsker du at sidde i skiftet eller uskiftet bo? Alle disse spørgsmål spiller en afgørende rolle for de efterladte, og det giver meget god mening at sørge for, at der er klarhed over disse forhold i god tid.

Snyd ikke dig selv, når du køber ny bolig

Men det er ikke kun din sidste vilje, en advokat kan hjælpe dig med. Også starten på voksenlivet er fyldt med jura. Skal du ud at købe et hus eller en lejlighed, vil du hurtigt opdage, at der er en frygtelig masse bestemmelser og krav, du både skal leve op til og ikke mindst forholde dig kritisk til. Midt i glæden over at være på vej til at realisere en drøm om eget hus, kan du desværre glemme at se dig ordentligt for.

Når du skal købe fast ejendom, skal du nemlig rette din opmærksomhed mod flere faktorer. Er du og din partner gift? Hvis det ikke er tilfældet, skal I være meget påpasselige med huskøbet og som et mindstekrav sørge for at have ejerforholdet helt på plads. Det kan eksempelvis gøres via en samejekontrakt. Dertil skal I også huske på, at kun gifte par automatisk arver hinanden et faktum, der har forårsaget mange problemer for ugifte, som sammen har købt fast ejendom. Få en advokat til at hjælpe med at skabe klarhed der.

En investering i din fremtid

Der er ingen tvivl om, at en advokat kan hjælpe med at gøre fremtiden en smule mere sikker. I hvert fald hvad angår spørgsmål af økonomisk og juridisk natur. Det er en investering, som du med fordel kan gøre dig, når du gerne vil se frem til et liv uden overraskelser i forhold til blandt andet ejerog arveforhold i din bolig og på samme tid sikre dig, at dine efterladte får præcis, hvad der tilkommer dem.