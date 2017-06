Jeg er en irriterende kammerat <<

15-årige Miranda Dagsson fra Christianshavns Skole er nyvalgt formand for Danske Skolelever. Munden og hænderne står ikke stille på hende i især samfundsfagstimerne, og det er nok lidt irriterende, erkender den ambitiøse elev.



Af Anja Berth

På højre arm sidder otte bomuldsarmbånd i forskellige farver – hvert armbånd er fra en kongres eller generalforsamling i Danske Skoleelever. På venstre arm pynter et bredt grønlandsk perlearmbånd med sælskindbesætning.

15-årige Miranda Dagsson er halvt grønlandsk og halvt islandsk og netop valgt som formand for landsorganisationen Danske Skolelever på generalforsamlingen i Randers forrige weekend. Et hverv hun gik målrettet efter, siden hun for to år siden blev elevrådsformand på Christianshavns Skole, hvor hun har gået siden børnehaveklassen.

Familien, der tæller mor Anja og far Arnar og den 11-årige lillebror, Balthazar, bor på Grønagervej på Amager, men indtil Miranda var 11 år boede hun på Christianshavn og har også boet på Island.

Båndene til de nordiske kulturer er stærke, og da Miranda Dagsson blev konfirmeret i Vor Frelser Kirke var det i fuld grønlandsk nationaldragt.

Det forhindrer ikke at sparke til en bold, og hun har tidligere spillet en del fodbold, men lige nu er der ikke tid til andet end arbejdet som elevformand.

»Hvis jeg skal have lidt tid til venner og familie, så må jeg undvære fodbolden,« siger Miranda, der indrømmer, at det kniber med at få afleveret alle opgaver til tiden.

Hun brænder for arbejdet som formand for eleverne, og hun er optaget af at få informeret så mange som muligt om den kommende skolereform.

Fakta Miranda Dagsson *Født 17. august, 1998

* Opvokset på Christianshavn, familien bor nu i rækkehus på Grønagervej på Amager.

*Miranda Dagsson blev på Danske Skoleelevers generalforsamling valgt som formand og kan bestride det hverv et år, mens hun går i 9. klasse.

Mere motion er ikke nok

»Overordnet er jeg godt tilfreds med skolereformen, der er mange gode ting i den – daglig motion, engelsk fra 1. klasse, fremmedsprog fra 5. og flere timer generelt. Det hele kommer an på, hvor gode de lokale skoler er til at udføre den. Hvis det bare er gjort med en løbetur om morgenen, så kan det jo være det samme. Det er vigtigt, at der bliver lavet varieret undervisning, og reformen giver også mulighed for at lave understøttende undervisning,« siger Miranda Dagsson, der er utiltreds med, at eleverne ikke er blevet inddraget i processen.

Glemt af konflikten

»Vi landede midt i en konflikt mellem lærerne og kommunerne, og vi blev glemt på den konto. Vi har ikke været hørt overhovedet, og det er det, jeg vil give eleverne mulighed. Jeg vil sige til eleverne, at de kan få indflydelse på deres skole, det kan faktisk godt betale sig,« siger Miranda Dagsson, der på Christianshavns Skole var med til at forbedre skolegården.

»Vi gjorde opmærksom på, at den var grim og dårlig, og vi fik en pose penge til den, så nu er den fin og lækker, « siger Miranda Dagsson.

Diskussionslysten

Hjemme diskuterer hun politik med både mor og far, og hun er ikke helt enig med sin far i, at højere adgangskrav til gymnasiet giver bedre studerende. Hun er generelt optaget af, hvad der sker i verden og tjekker dagligt twitter for at følge med i nyhederne. Yndlingsfaget er samfundsfag, og hun blafrer konstant med hænderne for at blive hørt.

»Jeg vil gerne ses og sige noget, og ja, jeg er nok en ret irriterende klassekammerat,« smiler Miranda Dagsson, der går i 9. klasse.

Derfor kan hun kun være formand et år, men så har hun sagt ja til at blive frivillig et år på Danske Skoleelevers hovedkontor i Randers og skal sammen med andre unge arbejde i landsorganisationen og af samme grund bo i Randers langt fra familien og byen.

Museumsgæst

»Det bliver vildt underligt at flytte til Randers, for jeg elsker København, og at der er så mange muligheder, man kan bruge, hvis man keder sig. Man kan tage på museum eller shoppe – jeg kan godt lide at gå på Statens Museum for Kunst, og jeg må også snart på Davids Samling igen, for det er længe siden,« siger Miranda Dagsson, der også gerne går på Glyptoteket.

»Jeg har læst en bog, der hedder Sofies Verden, der handler om forskellige filosoffer, blandt andet Sokrates, det er vildt interessant. Og på Glyptoteket har de buster af de gamle filosoffer – de er fine at kigge på,« siger Miranda Dagsson, der regner med, at hun skal på gymnasiet, når hun kommer hjem til København igen efter Randers-opholdet.