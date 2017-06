Hvis de unge skulle udvikle København…

FORBEDRING. De unge i elevrådet på Gefion Gymnasium kom med masser af forslag til bedre byudvikling, da Indre By Lokaludvalg kiggede forbi onsdag.

Af Benedicte Lorenzen

BYUDBIKLING: Billigere ungdomsboliger. Bedre cykelstier. Flere fritidstilbud. Billigere offentlig transport. De unge i elevrådet på Gefion Gymnasium havde masser af udviklingsidéer til fremtidens København, og det var præcis, hvad Indre By Lokaludvalg var ude efter, da de gæstede gymnasiet onsdag eftermiddag:

»Formålet med at mødes er egentlig at gøre lokaludvalget klogere på, hvad I synes, der er vigtige i forhold til byens udvikling. Københavns Kommune skal lave deres kommuneplan, som vedtages senere i år, og nu handler det om at komme med input til, hvad der skal stå i den kommuneplan,« forklarede formand for lokaludvalget Bent Lohmann.

Miljøet skal i fokus

’Kommuneplan 16’ skitserer, hvilke rammer der er for byen udvikling. Planen er lige nu i intern høring, inden den bliver sendt til offentlig høring, men Indre By Lokaludvalg tager forhånd på spørgelysten:

»Vi vil gerne blive kloge på, hvor skoen klemmer, og hvad der er interessant at tage fat på,« siger Bent Lohmann.

Hvis Mathias Stenberg skulle skifte 2.g på Gefion Gymnasium ud med overborgmesterposten i morgen, ved han godt, hvad han ville sætte fokus på:

»Miljøet er meget vigtigt, og kommunens plan om at være CO2-neutral i 2025 er nok et af de vigtigste punkter, fordi det vil være godt, hvis København kan være frontløber her. Der er meget fokus på miljøet i hele verden, og hvis København kan være en af de første storbyer i verden til at blive CO2-neutral, så vil det være godt for renomméet,« siger han.