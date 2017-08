Hviids Vinstue og ejerforening i strid om fælles gårdareal

Nabostrid. Ejeren af Hviid Vinstue, Per Møller, føler, at han bliver chikaneret, mens ejerforeningens formand Tommy Hansen mener, at sagen handler om manglende samarbejde i forhold til en gårdrenovering og brandvej.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

Lille KOngensGADE: Den har ligget dér i Lille Kongensgade siden 1723. Hviids Vinstue, der er et af Københavns mest kendte vandingshuller med stamgæster og nye kunder, og et af julens faste mødesteder, når næsen skal have lidt glød med den hjemmelavede gløgg. Nu er ejeren af Hviids Vindstue, Per Møller, usikker på fremtiden. For siden et ejendomsfirma, Bendtsen Ejendomme, overtog de øvre lejemål i den gamle bygning i Lille Kongensgade, har Per Møller oplevet, hvad han kalder chikane af sin restauration og den tilhørende gård, hvor han har opbevaret inventar og flaskebur til genbrug.

»9. april midt om natten begyndte de at rive inventar ned og fjerne mit flaskebur. Jeg havde intet hørt fra dem, om at de ville gøre det. Jeg vil gerne medgive, at gården ikke var for køn, men jeg synes det er chikanerende, at man bare fjerner noget og ødelægger ting,« siger Per Møller til City Avisen.

Senest er der midt om natten skåret en ølslange over i baggården – en ølslange som Per Møller har gravet ned, og som sørger for øl til anlægget inde i værtshuset.

Samarbejder ikke

Formanden for ejerforeningen, Tommy Hansen, erkender, at det var på hans opfordring, at ølslangen er blevet lukket af nogle håndværkere.

»Vi har i lang tid advaret Per Møller og bedt ham lukke slangen. Man kan ikke have en ølslange gravet ned i en fælles gård, der også skal bruges af andre lejere,« siger Tommy Hansen, der har vist City Avisen billeder af gården, før balladen opstod. Her fremgår det, at store dele af gården er fyldt med inventar fra Hviids Vinstue.

Ejerforeningen vil lave en renovering af gården med legeplads og grønne områder, og ifølge Tommy Hansen er det her, at balladen begyndte.

»Vi har haft udfordringer i snart to år med flugtvejsforholdene, for hvis der opstår brand er det kun muligt at komme ud gennem vinduet, som det er lige nu. Det har vi været i dialog omkring med Per Møller og de andre restauratører, så jeg forstår ikke, at han siger, at der ikke har været dialog,« siger Tommy Hansen.

Har været i retten

Hviids Vinstue og ejerforeningen har været i retten om sagen, og City Avisen er i besiddelse af dokumenter, der beviser, at Hviids Vinstue ikke har fået medhold i, at ølslangen og det øvrige inventar i den fælles gård var opsat efter aftale med ejerforeningen.

»Jeg tror, det handler om, at Per Møller ikke vil have sit inventar inde i restauranten, for så er der plads til færre siddende gæster. Jeg forstår heller ikke hans bekymring for, om der kommer en dyr modebutik i værtshuset. Hvor skulle de dog gøre af tøjet i en fredet ejendom? Jeg synes helt klart, at Hviids Vinstue skal blive her, jeg har intet imod værtshuset, men jeg har noget imod, at man som medejer af en forening ikke vil være med til at lave gårdrenovering, der er besluttet af bestyrelsen, og at man tror, at man kan have en ølslange gravet ned. Når Grøn Koncert kan bruge fustager i stedet for ølslanger, kan Per Møller vel også,« siger Tommy Hansen.

Elitær bykerne

Per Møller har henvendt sig til borgerrepræsentationsmedlemmerne Allan Mylius Thomsen (EL) og Venstres Flemming Steen Munch.

De har forsøgt at få forvaltningen i tale, men uden held.

»De siger, at det er en sag mellem to virksomheder og politiet, hvis der er tale om hærværk, men jeg undrer mig over, at man ikke gør noget,« siger Flemming Steen Munch.

Begge politikere frygter, at værtshuset lukker.

»Det ville være synd for Københavns kulturliv, hvis Skindbuksen og Hviids Vinstue lukker – det er et sted hvor der tidligere kom den talende kultureliteklasse, og hvor der er i dag er plads til alt fra murerarbejdsmanden til CEO’en, og det sted vi mødes alle sammen for at få byens bedste gløgg. Ud fra et liberalt synspunkt synes jeg selvfølgelig også, der skal være plads til ejendomsinvesteringer, men det hele handler om dialog, og det har jeg ikke indtryk af at der var været mellem Bendtsen Ejendomme og Hviids Vinstue,« siger Flemming Steen Munch.

Allan Mylius Thomsen mener også at det ville være et tab for København.

»Så får vi en elitær bykerne, hvor vi får modebutikker og mister det folkelige. Det ville være frygteligt med en by, hvor alting dør, når butikkerne lukker – der må gerne være liv også om aftenen, og det er de historiske værtshuse med til at sikre,« siger Mylius Thomsen.

City Avisen ville gerne have en kommentar fra Bendtsen Ejendomme, men de har givet ordet til ejerforeningens formand, Tommy Hansen.