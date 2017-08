Hvad er fordelene ved et efterskoleophold?

Unge, der går på efterskole, får et forspring både fagligt og personligt.

Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for fem år end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse. Det viser en undersøgelse, som Efterskoleforeningen har lavet for nylig.

Derfor lærer man mere på en efterskole

Hvorfor får elever på efterskole så dette faglige forspring? En væsentlig faktor er efterskolelærerne. De er ikke nødvendigvis dygtigere end folkeskolelærere, men de har specialiseret sig i unge. Samtidig er der på efterskoler et tættere og mere forpligtende fællesskab mellem lærere og elever, der fremmer et godt læringsmiljø.

Nogle skoler slår sig op på netop dette: Lærere med stort engagement i eleverne og solid faglighed, der kan formidle deres begejstring for deres fag videre. Se eksempel på en efterskole i Vestjylland, der gør det, her.

Derfor er det sjovt at lære noget

Efterskolelærere underviser kun i udskolingen i modsætning til mange folkeskolelærere, som også må undervise yngre elever. Efterskolelærerne kan derfor koncentrere deres faglighed og pædagogik mod teenagere.

Efterskolelærere har mulighed for at blive eksperter på teenageres indlæring, fordi de ikke skal sprede sig over flere aldersgrupper. De kommer på en anden måde end folkeskolelærere i øjenhøjde med elever i udskolingen. Konkret betyder det for eleverne, at eksempler og materiale i undervisningen er mere relevant og appellerende, så det bliver sjovere at lære noget.

Derfor er det lettere at lære noget

En anden fordel efterskolen har i forhold til, at eleverne kan lære mere, er, at lærere og elever hurtigt får opbygget et tæt og forpligtende fællesskab. De er ikke kun sammen i skoletiden. Også i fritiden, om eftermiddagene, aftnerne og i mange weekender. Lærere og elever lærer hinanden at kende på en anden måde, end man kender sin folkeskolelærer.

Det faktum er også med til at give indlæringen et ryk. Læreren får hurtigere mulighed for at differentiere undervisningen, fordi hun kender den enkelte elevs behov og udfordringer. Ikke kun fagligt, men også socialt og menneskeligt.

Eleven på sin side får tillid til sin lærer, ikke kun som lærer, men som menneske. Og oplever sig selv set af sin lærer. Ikke kun som elev, men som menneske. Som ”næsten-voksen”, og ikke som et 1. klassesbarn, der bare har fået et højere skonummer.

Det har længe været en udbredt opfattelse blandt både forældre og efterskoler, at de unge er bedre rustet til videre uddannelse end deres kammerater, som ikke tog på efterskole. Nu har Efterskoleforeningens undersøgelse så givet dokumentation til fornemmelserne. Se omtalen af undersøgelsen her.

Efterskoler danner og modner personligheden

Samspillet med efterskolelærere giver ikke kun eleverne en faglig fordel og oplevelse af at blive set som voksne, deres personlige udvikling får også en saltvandsindsprøjtning.

Det helt fundamentale med at være flyttet (næsten) hjemmefra sætter skub i modningen for efterskoleelever. De omsætter hurtigere erkendelsen af ansvar for eget liv og hensynet til andre end deres skolekammerater, der blev hjemme.

Efterskoler forbereder ikke kun eleverne på videre uddannelse. De bliver forberedt på livet i det hele taget. De lærer værdien af samfund, sammenhold og sammenhængskraft. Og de lærer at tro på sig selv og stole på andre.

Efterskole skaber tolerante og engagerede personligheder

En Epinion undersøgelse fra 2016 viser, at unge, der har gået på efterskole, har større generel tillid til andre mennesker. Også til mennesker, der er forskellige fra dem selv med hensyn til fx nationalitet og religion.

Unge, der har gået på efterskole, engagerer sig også mere i foreningslivet, og de har hyppigere frivillig arbejde end deres jævnaldrende, som ikke tog afsted.

”Efterskole giver venner for livet” er et brugt slogan, men ifølge Epinionundersøgelsen, så gør det sig særligt gældende for mænd. De har et større netværk og et højere niveau af forbundethed med deres tidligere skolekammerater end mænd uden et efterskoleophold. Den forskel ses ikke for kvinder. Se undersøgelsen her.

Efterskole forbereder mere end afslutter

Ordet: ”efter” kan lede tankerne hen på noget afsluttende. Og der er naturligvis også afsluttende 9. og 10. klasses eksamen på en efterskole. Men efterskole er ligeså meget en forberedelse på mere. En forberedelse på uddannelse, job og karriere. En forberedelse til at blive voksen, ansvarlig og stemmeberettiget samfundsborger.