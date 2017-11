Hun vil afskaffe hjemløshed

Af Anja Berth

INTERVIEW: Fredag aften blev Mia Nyegaard valgt til Radikales nye spidskandidat, efter at Anna Mee Allerslev onsdag trak sig efter kritik. Partiets gruppeformand Tommy Petersen var favorit til posten, men det blev altså Nyegaard, der fik 52 procent af medlemmernes opbakning.

Og søndag aften blev hun valgt som borgmesterafløser efter, at Tommy Petersen via Ritzau havde meldt ud, at han ikke ønskede at overtage borgmesterposten.

Mia Nyegaard er 43 år og har været med i Radikale siden 2000 og har haft flere bestyrelsesposter. Hun opnåede ikke valg ved kommunalvalget i 2013, men kom ind i Borgerrepræsentation som suppleant i 2015 og har været partiets socialordfører.

Sikre socialt udsatte

»Jeg har savnet, at vi har stået lidt hårdere fast på den sociale linje. Jeg har tidligere sagt, at jeg vil afskaffe hjemløsheden, og det lyder jo meget ambitiøst, og det er ikke noget, jeg gør i morgen. Men man kan starte med at få bygget nogle af de sociale skæve boliger, hvor udsatte mennesker kan bo. Jeg mener helt grundlæggende, at hvis vi kan afskaffe hjemløsheden, så kan vi meget,« siger Mia Nyegaard.

Hun er uddannet cand. scient. pol og har en master i Afrikastuder. Hun har haft flere topjobs blandt andet som direktør og har været frivillig på herberger og væresteder.

»Jeg har virkelig et socialt hjerte, og jeg har flere gange haft lyst til at tage nogle af de udsatte børn med hjem. Det har været hårdt at være vidne til mistrivsel, og som ny leder vil jeg sørge for at vi får en mere markant social politik i partiet. Det har vi glemt at prioritere,« siger Mia Nyegaard.

Hun er i ordets bogstaveligste forstand socialliberal, men til spørgsmålet om hun kunne finde på at pege på en anden overborgmester end Frank Jensen har hun ikke nogen kommentarer.

»Nu må vi jo se hvordan mandaterne falder ud på valgaftenen. Det er mig, der kører konstitueringen, men jeg har besluttet at vi lige skal have lidt ro på. Det kan godt være jeg kommer med en udmelding senere, og lige nu afviser jeg ingenting,« siger Mia Nyegard.

Nu har hun fokus på at genfinde fællesskabet i partier, der mildest talt har lidt under Anna Mee Allerslev-sagen – en sag, der har splittet partier og trukket fløje op.

København er størst

»Vi kan ikke noget alene, så nu skal vi finde hinanden og sammen få vælgernes tillid. Vi skal ikke slå på hvad de andre ikke kan, men fortælle hvad vi kan. Og det er den sociale dagsordenen, de grønne visioner og så vil jeg gerne skabe mere fokus på udvikling i hele Øresundsregionen og Greater Copenhagen. Stockholm er jo løbet med den der Capital of Scandinavia – det skal de jo ikke have lov til,« siger Mia Nyegaard med et skælmsk smil.

»Jeg tror også, at når vi skaber vækst, så giver det mulighed for at styrke det sociale. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er uenig i, at de allermest udsatte skal hjælpes,« siger Nyegaard.

Hun er født i Korea, men adopteret og opvokset i Fredericia. Siden 1996 har hun boet i København i Herluf Trolles Gade. Hun har ingen børn og er kæreste med Thomas, men de kommende uger må han nok affinde sig med at hun er på arbejde det meste af tiden.

»Jeg vil arbejde fra 7 til 22 hver dag og så slukke min telefon efter 22 til næste morgen. Jeg er stædig og stærk og så skal nok lykkedes med det her projekt i samarbejde med mine partikollegaer,« siger Nyegaard.

Tommy Petersen er fortsat gruppeformand, Andreas Pourkamali kommer i socialudvalget, og Henrik Nord bliver ny socialordfører.