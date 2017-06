Højt fravær på Den Classenske Legatskole

FRAVÆR. På skoler med højt elevfravær kommer mange af eleverne typisk fra belastede familier. Men på Den Classenske Legatskole står det modsat til, viser ny analyse. Eleverne topper i fravær trods bedre vilkår end gennemsnittet.

Af Rikke Gundersen

SKOLE: Tre en halv skoleuges fravær på et år. Så meget har eleverne på Den Classenske Legatskole i gennemsnit forsømt skolen i skoleåret 2014/15. Dermed placerer skolen sig i top ti over københavnske folkeskoler med mest fravær, viser en ny analyse fra kommunen.

Men modsat de andre skoler med højt fravær har eleverne på Den Classenske Legatskole ifølge analysen faktisk bedre vilkår end gennemsnittet på de københavnske skoler.

Elevernes socioøkonomiske baggrund, hvilket er et samlet udtryk for forældrenes indkomst, antal uddannelsesår og beskæftigelsesforhold, er med andre ord bedre end gennemsnittet, men alligevel topper de i fravær.

Skolelederen på Den Classenske Legatskole, Lone Reichstein Laursen, er ikke tilfreds med det høje fravær. En tredjedel af fraværet skyldes ikke sygdomsbetinget fravær, men derimod fravær, hvor forældrene typisk tager børnene med på rejser uden for skoleferierne, fortæller skolelederen.

»Det skal vi have bragt ned. Jeg har allerede bedt forældrene om at respektere, at et skoleår indeholder tohundrede undervisningsdage, og at der er en mening med det. Vi vil fremover i højere grad have fokus på, hvem der er væk, hvor ofte og med hvilken begrundelse og drøfte det i fokussamtalerne omkring klasserne, hvor lærere og skoleledelse deltager,« siger skolelederen.

Og er fraværet for højt for den enkelte elev, vil de tage en dialog med forældrene.

Forsker er overrasket

Det høje fravær har også været diskuteret på det seneste møde i skolebestyrelsen. Og her bakker formand Jesper Mølgård op om en strammere kurs over for forældre, som tager deres børn ud af skolen i utide.

»Man skal respektere de ferieperioder, der er, og bruge dem til den ferie, man skal have. Og dermed også respektere den undervisning, lærerne har planlagt,« siger han.

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er overrasket over, at fraværet er så højt, når de socioøkonomiske forhold er gode.

»Normalt ser man, at børn fra familier med udfordringer har et højere fravær, fordi der ikke altid er den samme opbakning til børnenes skolegang i disse familier,« siger Andreas Rasch-Christensen.

Han peger også på forældrenes rejseønsker uden for skoleferierne som en oplagt forklaring på det høje fravær på Den Classenske Legatskole.

Elevernes relativt høje fravær ser dog ikke ud til at påvirke karakterergennemsnittet. Elevernes karakterer er bedre end gennemsnittet på de københavnske skoler, viser kvalitetsrapporten for skolen.