Hjemløse til nytårskur på rådhuset

NYTÅRSVISIT. I torsdags var Københavns hjemløse inviteret til nytårskur på Københavns Rådhus. Der var sang, taler, kransekage og en enkelt håndbajer at varme sig på.

Af Jacob Schneider

KØBENHAVN: Klokken er 15.30 torsdag eftermiddag. Mørket er så småt ved at sænke sig over Københavns snefyldte gader.

Men inde på Københavns Rådhus er der lys og liv og mange af byens hjemløse – og et par af deres hunde – har fundet vej til rådhusets magistratssal, hvor der under det gyldne silketapet serveres kaffe, sodavand, kransekage og en håndbajer i anledning af årets nytårskur for hjemløse.

Det er femte år i træk, at overborgmesteren byder de hjemløse indenfor på rådhuset.

Daniel på 32 år har været hjemløs i tre et halvt år og er med til nytårskuren for første gang. Han syntes godt om arrangementet, men melder hurtigt klart ud omkring hans mål med deltagelsen:

»Maden smager dejligt, men det vigtigste ved nytårskuren er faktisk pressen. Med pressens tilstedeværelse får vi mulighed for at give den normale befolkning og politikerne et indblik i de hjemløses miljø,« udtrykker Daniel.

Overborgmester Frank Jensen ser også nytårskuren som en mulighed for at drøfte de hjemløses udfordringer:

»København er en af verdens bedste byer at bo og leve i, men vi må ikke glemme, at der stadig er mange mennesker i København, som har det svært. Netop derfor er jeg glad for, at vi med nytårskuren både har lejlighed til at være sammen med de hjemløse i en rar stund og får sat fokus på deres problemer, « siger Frank Jensen.

Efter nytårstaler fra overborgmesteren og Jens Vestergaard, formand for hjemløseforeningen SAND, runder Hjemløsekoret af med Roy Orbisons »Only the lonely« og opfordrer til, at man ser teaterforestillingen, »Hjem svære Hjem« på Edison Teateret på Frederiksberg i januar.