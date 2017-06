Hjemløse lægger sig til at sove på biblioteket

UBUDNE GÆSTER. Mange har fået øjnene op for fordelene ved bibliotekernes lange åbningstider. På Christianshavns Bibliotek døjer de dog med hjemløse, som lægger sig til at sove blandt bøgerne.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

BIBLIOTEKET: Gå på biblioteket næsten når det passer dig. Sådan har det været i Københavns Kommune siden 2013, hvor Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udvide bibliotekernes åbningstider, så borgere kunne få adgang med deres sundhedskort, når de havde oprettet sig med en kode. Nu er det så blevet endnu nemmere, efter Kultur- og Fritidsforvaltningen for nylig fjernede kodesystemet.

På Christianshavns Bibliotek har de fået mange positive tilbagemeldinger fra borgere, der er glade for, at adgangen til biblioteket er blevet endnu lettere.

De åbne døre har dog også skabt en stor udfordring på Christianshavns Bibliotek, fortæller leder af Kultur & Idræt Christanshavn/Vestamager, Jan Henriksen:

»Fra vores brugere har vi hørt, at der er hjemløse, der har fundet ud af, at biblioteket er åbent til klokken 22.00 og dermed en god anledning til at komme indenfor og sove i varmen, når det er koldt udenfor. Fordi biblioteket er ubemandet om aftenen har vi også fået fortalt, at folk ikke holder sig tilbage fra at ryge og drikke herinde,« siger bibliotekslederen og uddyber:

»Vi har ikke vagt på i den udvidede åbningstid, så vi ved kun, at problemet med de hjemløse eksisterer fra andre lånere. Vi er dog lidt bekymrede for, at de almindelige brugere af biblioteket begynder at trække sig, så vi til sidst ender med et rent herberg, og det må ikke ske.«

Det skal bruges positivt

Problemerne med de uønskede gæster får nu Christianshavns Bibliotek til at gå i dialog med deres faste brugergruppe, som består af lokale borgere. Håbet er, at dialogen med lokalområdet kan ende ud i den rette løsning, som sætter en god udvikling i gang:

»Sammen med de lokale vil vi blandt andet gerne drøfte, hvordan vi kan opfordre flere lokale til i samme omfang og gerne i yderligere omfang, at bruge biblioteket positivt, så dem, der kommer for at sove her, måske synes, det bliver mindre attraktivt,« forklarer Jan Henriksen.

Han tilføjer, at man dog har ansat en vagt til at gå en runde og lukke ned, når klokken bliver 22.00, så man sikrer, at der ikke er nogen, der overnatter. Det hjælper dog ikke meget i de ubemandede åbningstimer, hvor man snildt kan nå sig en lille en på øjet mellem de mange bogreoler.

Problemerne skal løses

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er som udgangspunkt meget begejstret for ordningen med de udvidede åbningstider på byens biblioteker, som han kalder en succes. Han anerkender dog, at de ubemandede timer kan give udfordringer, som dem man oplever på Christianshavns Bibliotek:

»Det vigtigste for mig, som kultur- og fritidsborgmester, er, at der bliver holdt øje med, hvad der sker derude. For det skal ikke være sådan, at nogle få bøller ødelægger det for de mange. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at det bliver håndteret eller politianmeldt, når hjemløse begynder at sove på bibliotekerne, eller der bliver begået hærværk,« siger Carl Christian Ebbesen.