Himmelsk himmelfartsferie

Pladser og kirker vil i Himmelfartsferien danne rammen om den største danske festival nogensinde med kultur, kirke og samfund som fokus.

FESTIVAL: »Vi har i Danmark i dag et stort behov for at tale sammen på tværs af politiske, religiøse og ideologiske overbevisninger.«

Sådan siger biskop Peter Skov-Jakobsen i forbindelse med festivalen Himmelske Dage, der finder sted i København i himmelfartsferien. Den største danske festival nogensinde med kirke, kultur og samfund som fokus.

»Himmelske Dage er derfor først og fremmest samtale om de ting, der angår os alle: fællesskab, samfund, politik, demokrati, tro og religion for bare at nævne nogle af festivalens emner. Men det er samtidig en mulighed for at stille spørgsmål til sig selv og til sit eget liv: Hvad er vigtigt for mig? Hvad tror og håber jeg på? Hvordan finder jeg plads til eftertænksomhed i mit eget liv?« siger Peter Skov-Jakobsen.

Festival kredser om centrale pladser i Indre By, men har også afstikkere til de øvrige bydele.

»Vi har sammensat et bredt og festligt program med masser af arrangementer for både børn og voksne. Kirken er andet og mere end sine søndagsgudstjenester, og vi ønsker at møde folk der, hvor de er. Derfor er festivalen placeret midt i det indre København, i smukke lokaler og store kirker og i telte på flere af de centrale pladser,« siger sognepræst Mia Rahr Jacobsen, der er projektleder for Himmelske Dage.

Himmelske Dage. 5.-8. maj. Flere steder i København. Se hele programmet på himmelskedage.dk.

