Henne om hjørnet – nede i kælderen

VELSKÆNKET. Rådhuskælderen åbnes endelig for offentligheden og genopstår som den beværtning, rådhusarkitekten Martin Nyrop havde tænkt sig.

Af Flemming Saugmann

SKÅL: Han ville garanteret have udbragt en stor velskænket skål for Enhedslistens Allan Mylius Thomsen, rådhusets arkitekt Martin Nyrup.

For takket være ham får han endelig sit ønske opfyldt om en rådhuscafé i det kommunale hovedsæde, der i over 100 har tronet fornemt midt på Rådhuspladsen.

I sidste uge besluttede Borgerrepræsentationen nemlig enstemmigt, at der skal etableres et mødested i personalekantinen i Rådhusets kælder. Foreløbig som etårigt pilotprojektet, der dog gøres permanent, hvis det får succes.

»I Enhedslisten synes vi, at en beværtning i Rådhuskælderen er et rigtigt godt initiativ. De københavnske borgere var i sin tid med til at betale det her vidunderlige bygningsværk og derfor er det er kun rimeligt, at de får lov at bruge Rådhuset. Rådhuskælderen vil give københavnerne og generelt de danske borgere en mulighed for, både at møde politikerne i øjenhøjde og hinanden,« siger medlem af Teknik og miljøudvalget Allan Mylius Thomsen og uddyber, at »sådan et tiltag skaber en gennemsigtighed og det er noget, vi i Enhedslisten kæmper særligt for.

Et gammelt ønske

Og det var ikke kun Martin Nyrup, der ønskede kælderen på Københavns Rådhuset åbnet for offentligheden.

Traditionen om et mødested går tilbage til 1443, hvor Kong Christoffer af Bayern lavede en bykælder under Københavns tidligere rådhus.

Og som nævnt havde rådhusets arkitekt Martin Nyrup samme tanke, da han oprindeligt havde tiltænkt, at der i rådhuskælderen skulle være beværtning. Men da den daværende formand for borgerrepræsentationen Herman Trier også var formand for afholdsbevægelsen, fik Martin Nyrup aldrig gennemført sin tanke om et åbent rådhus.

Men hvem andre end netop byhistorikeren Allan Mylius Thomsen skulle komme ham til undsætning Og han kan nu selv føje endnu et sted til sine ydmyge vandingssteder, når han inviterer på sine populære byvandringer, rundt til byens historiske ud­skænkningssteder – og undervejs høre historien om forgangne og stadigt eksisterende værtshuse.