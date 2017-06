Havefest efter alle kunstens regler

DIN NYE SOLPLET. At den nye museumshave fungerer perfekt til picnic eller fredagsøl blev understreget ved åbningen i fredags. Den inviterer ind til kunsten, sagde kulturministeren.

Af Christian M. Olsen

cmo@cityavisen.dk

MUSEUMSHAVE: En havefest er nu en gang hyggeligst, når solen skinner. Så med vejrgudernes milde lune fredag eftermiddag var alle forudsætninger til stede for et brag af en fest, da Statens Museum for Kunst og Københavns Kommune indviede museets nye forhave.

Haven åbner sig ny ud mod Kongens Have og Øster Voldgade. Et stort bassin udgør et centralt element i museumshaven, og rundt omkring er øer af græs, hvor man kan slænge sig og nyde solen og omgivelser.

De grønne pletter var taget i brug i rigt mål i fredags, hvor mange hundrede havde takket ja til museets åbne invitation til havefest.

Vil lukke alle ind

Museumsdirektør Mikkel Bogh var da heller ikke sen til at byde den store folkemængde velkommen med begejstring, da han tog opstilling foran den nyrenoverede hovedtrappe til museet.

»Statens Museum for Kunst er en bygning, der vil lukke alle ind, ikke bare dem med lange frakker og stokke med sølvbeslag. Et hus, der lukker alle ind, og nu også en have, der gør det ved at være inviterende og inspirerende både for herboende og de, der kommer rejsende hertil,« sagde Mikkel Bogh, der kaldte haven for ’museets nye favn’.

»At museumshaven placerer museet meget længere fremme i bybilledet end før, som en nu om natten lysende kolos, der sender invitationer og hilsener rundt til sine omgivelser, understreger blot hvor vellykket den nye have arkitektur løser sin opgave,« sagde Mikkel Bogh.

12 meter høj vandstråle

Kulturminister Marianne Jelved forestod den officielle åbning af haven, der blev markeret med, at den 12 meter høje vandstråle i fontænen blev sat til at springe.

»Vi har brug for at kunne få øje på kunsten. Den skal ikke holde os ude. Den skal invitere os indenfor,« sagde ministeren med henvisning til det tidligere lukkede haveanlæg.

Og så var der ellers grillpølser og fadøl, som det sig hør og bør ved en rigtig havefest.