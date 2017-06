Havedag med urtehonning, bybier og spiselige stauder

HAVEDAG. Besøg den smukke oase midt i Storbyuen og kom beriget hjem med spændende historier fortalt af Botanisk Haves gartnere og botanikere.

Af Christian M. Olsen

BOTANISK HAVE: Hvis du holder af roen i Botanisk Have og bruger den grønne oase til at få pulsen ned, så skal du nok holde dig væk på søndag. Her afholdes nemlig Botanisk Haves Dag med et væld af arrangementer i den smukke have.

Der er workshops både for børn og voksne, hvor man for eksempel kan lave sin egen urtehonning. Og en masse frivillige foreninger vil være på besøg i haven for at vise deres planter og urter, for eksempel Rhododendronforeningen, Nordisk Kaktus Selskab og Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og foreningen Bybi.

Rundt om i Botanisk Have og i væksthusene vil havens passionerede og vidende gartnere fortælle om de planter, som de passer til daglig.

For eksempel Martin Aarseth-Hansen og Magne Juul, der brænder for at fortælle om kaktus og sukkulenternes verden.

På bryggen i haven vil der i løbet af dagen være skiftevis musik fra singer/songwritere og digtoplæsning fra lyrikere, blandt andre René Sandberg, Kirsten Marthedal og Tine Demandt.

Spis i det grønne

Ingen dag i det grønne uden også at få lidt at spise. Café Botanisk Have serverer forfriskninger fra to charmerende Citroën-vans fra 1970’erne. Den ene er parkeret på terrassen foran det victorianske palmehus. Den anden lige ved indgangen mod Nørreport.

Fra Vesterbro rykker den populære, moderne købmand KIHOSKH ind sammen med søsterbutikken, Bageriet Brød. Fra et gammelt folkevognsrugbrød er der sandwich og fadøl. Og så kommer Camilla Plum og viser spiselige stauder og chili-/krydderurtesaft.