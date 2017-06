Gymnasieelever vil varsle vand med lysende kloakdæksler

Designkonkurrence. Elever fra Christianshavns Gymnasium nåede finalen i Design to improve Life om klimatilpasning med særligt fokus på vand. Deres projekt Et kloakdæksel, der lyser, når der er fare for oversvømmelse.

Af Christian M. Olsen

Kloakdæksler, der lyser rødt, når der er oversvømmelse på vej og samtidig varsler trafikanter via en sms-tjeneste.

Sådan lyder hovedessensen af et af de 20 finaleforslag i Danmarksudfordringen en landsdækkende konkurrence for grundskoler og ungdomsuddannelser, der gennem projektarbejde skal give bud på løsninger på en af landets store udfordringer.

Forslaget om kloakdæksler kommer fra gymnasieelever på Christianshavns Gymnasium, og det blev sammen med 19 andre forslag præsenteret i Design Society, det tidligere Dansk Design Center, på H.C.Andersens Boulevard i torsdags.

Med tv-værten Camilla Ottesen som en veloplagt konferencier blev projekterne præsenteret for en jury, der til sidst skulle kåre den endelige vinder.

Det var første gang, at Danmarksudfordringen fandt sted, og temaet var klimatilpasning med særligt fokus på vand.

Lad det være sagt med det samme Christianshavns Gymnasium kom ikke helt til tops med deres Red Light Dæksel, men alligevel har det været en lærerig proces, fortæller en af gymnasieeleverne, William De Neergaard

Det har været interessant at arbejde så projektorienteret og arbejde frem mod noget. Vi arbejder med design normalt, men der er det ofte vilde, urealistiske projekter. Her har det været afgørende at lave et projekt, der kunne implementeres, siger han.

Det har været et spændende forløb, hvor vi har arbejdet meget med tværfaglighed i arbejdet med at få belyst alle aspekter omkring problematikken og løsningen, supplerer Josefine Dahl.

Christianshavns Gymnasiums løsning tager udgangspunkt i at gøre byens mange kloakdæksler mere funktionelle.

I starten tænkte var ideen en speciel måler der kunne fastsættes på selve dækslet. Under processen fandt vi imidlertid ud af, at det bedre kunne svare sig med et helt nyt dæksel, skriver eleverne i deres projektbeskrivelse.

Selve udseendet på vores nye kloakdæksel, skal være samme design som de gamle. Der kommer således ikke til at være en ændring af det visuelle.

Men med solcelleteknik og målefunktioner er det tanken, at dækslerne skal lyse rødt, når der er ved at være oversvømmelse for eksempel i forbindelse med skybrud.

Et spændende projekt, men altså ikke helt nok til at nå til tops i konkurrencen. Vinderprojektet blev et projekt udtænkt af gymnasieelever fra Aarhus Katedralskole en såkaldt drænflise, der kan lede vandet væk fra flisebelagte områder i tilfælde af kraftig regn.

Det var første gang, at Danmarksudfordringen blev afholdt. I løbet af 2014 sættes gang i et nyt projektforløb med et andet samfundstema som omdrejningspunkt.