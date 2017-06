Grønt lys for fremtid med 10 tårne på Posten

TEKNIK. Et lille flertal i Borgerrepræsentationen sikrede at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde forslag til lokalplan for posthusgrunden.

Af Frank S. Pedersen

fsp@minby.dk

PLANER: Alle gode gange tre, så lykkedes det at sætte arbejdet med en ny lokalplan for området ved den gamle postterminal i gang.

En startredegørelse har ellers haft svært ved at finde fodfæste, både hos nabogrupper og hos et politisk flertal. I maj fandt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget projektet for voldsomt og sendte forvaltningen tilbage til skrivebordet.

Ændringer gav slankere tårne, og en mere åben og varieret facade mod Bernstorffsgade.

Men endnu en gang kunne projektet ikke finde flertal i udvalget i august, hvilket fik socialdemokraten Jakob Hougaard til at benytte sig af muligheden for at sende sagen videre til Borgerrepræsentationen, der i torsdags gav grønt lys til lokalplanarbejdet med 29 stemmer mod 24. De radikale, SF og Enhedslisten stemte imod.

Lidt ændringer

Det skete i et ændringsforslag, der imødekom forvirring omkring afstemningen. Indstillingen var i første omgang formuleret som, at et ja betød, at man var imod udarbejdelsen af et lokalplanforslag, hvilket forvaltningen forklarede i et nyt bilag i sagen. Ændringen til ’At Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til lokalplan ”postgrunden”, fik flertallet med sig.

Bygherren, Danica Pension, ønsker som hidtil at nedrive den gamle postterminal og bygge cirka 125.000 kvadratmeter etageareal, heraf 20.000 til boliger og 105.000 til erhverv. Endvidere er bygherre ifølge dagsordenen i dialog med DSB om køb af naboejendommen med henblik på at opføre yderligere 5.500 kvadratmeter boliger og 16.500 erhverv.

På plinten mod baneterrænet er der fortsat syv tårne, som er blevet reduceret i volumen og placeret i en ny komposition, der sikrer større afstand mellem tårnene. Der er tilføjet tre nye tårne i domicilets gårdrum, hvorved projektet er uændret i etageareal, og nu i alt har 10 tårne.

For højt hus

Forvaltningen vurderer, at det højeste af de nye tårne, 70 meter, i gårdrummet er for dominerende. Set fra Dybbølsbro danner det fortsat en mur sammen med de foranstående tårne. I indstillingen anbefaler forvaltningen at tårnet holdes i en højde på maksimalt 46 meter.

Kommunen forventer at forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og VVM kan fremlægges til vedtagelse i Borgerrepræsentationen sidste på året, hvorefter det sendes i offentlig høring i otte uger. Planerne ventes endeligt vedtaget i 2. kvartal 2017.