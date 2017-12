Grev Knuth af København

NYVALGT. Marcus Knuth er netop valgt ind i Borgerrepræsentationen, hvor han vil kæmpe for en tryggere by uden bander og larmende unge i Kongens Have.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

KOMMUNALVALG: De italienske silkeslips ligger snorlige på kommoden under sofastykket af Otto Brahe. I det ene hjørne stirrer en sabelantilope ret ud, mens den afrikanske bøffel i det modsatte hjørne glor fornærmet på én, som om man har taget dens frokost.

Det er her – på kontoret på tredje sal på Christiansborg, at Marcus Knuth siden 2015 som folketingsmedlem for Venstre har knoklet for at passe på Danmark og danske værdier.

Han er greve – søn af lensgreve Adam Knuth – født og opvokset på Knutenborg Gods på Vestlolland. Bag skrivebordet overvåger Eggert Christopher von Knuth, der var en af de tidligere ejere af Knuthenborg på Lolland. Det lollandske anes kun svagt hos 41-årige Marcus Knuth, men han har hele sin barndom også boet skiftevis i Indre By og på Lolland. Forældrene blev skilt, da han var lille og han gik i skole på Krebs Skole.

Sidste tirsdag aften blev han for første gang valgt for Venstre som medlem af Borgerrepræsentationen, og han ser frem til at præge København med sine liberale værdier. I Folketinget er han integrationsordfører for Venstre og mener, at der skal være en stram udlændingepolitik.

Dig og fjenden

Som soldat har han boet flere år i Afghanistan – det har klart – efter eget udsagn – formet hans værdier.

»Når man er ude i krigszoner er der kun to ting – dig og fjenden Der er ikke noget midt i mellem. Og det har nok gjort mig lidt sort/hvid – jeg har svært ved at se nuancerne. Jeg kan godt være lidt utålmodig og vil have tingene gjort i fart. Nogle gange går der lidt rundkreds i det danske demokrati,« siger han.

Som kommunalpolitiker vil han arbejde for, at der bliver mere vækst til erhvervslivet og at der kommer styr på banderne, samt at København generelt bliver en tryggere og renere by. Kulturlivet skal også have et løft, selvom han lige nu ikke vil komme med konkrete eksempler.

Det vil han til gengæld godt, når det gælder bandeproblematikken.

»Vi kan jo se resultatet af de røde partiers boligpolitik med almene boliger – det har resulteret i indvandrerfamilier der sidder i parallelsamfund på kontanthjælp mens deres børn ender i bander. Jeg vil gerne arbejde for, at vi ikke får skabt disse ghettoer,« siger han.

Han er klar over, at han er langt fra politisk korrekt. Han tør sige den gode mening midt i mod og står ved, at han er rimeligt hård når det gælder udlændingepolitik.

Brænder for København

Selvom han har tilbragt en stor del af sin barndom på Lolland, brænder han for København.

Han bor ved Kongens Have og har om sommeren glæde af de mange fester med boofblasters og meget unge grupper.

»Det er jo rigtigt irriterende for os, der bor her, og faktisk ikke i orden, at man generer andre på den måde. Men jeg har også været vild og ung engang, og det skal man lige huske, når man vågner klokken tre om natten, fordi der er nogen der spiller højt.

Ingen bandeord

Umiddelbart ligner han svigermors dreng – helt lige og hvide tænder og en opdragelse der kunne være en kongelig værdig. Ikke ét eneste bandeord slipper ud af hans mund. Ikke engang en ærlig uvane har han. For nogle år siden var det cigaretterne, men dem har han droppet, og i dag er det mest forbryderiske han kan afsløre, at han tager arbejdet med hjem.

Hans arbejdsmoral er på størrelse med Lolland-Falster og lige nu er der ikke plads til hverken kæreste eller familie med fast arbejde på Borgen og snart også en plads på Martins Nyrops rådhus.

»Men jeg vil gerne have familie og en kæreste – det skal nok komme, det er jeg ikke i tvivl om,« siger han smilende, mens sabelantilopen ikke har fundet på andet at lave end bare at glo.