»Fritidscentrene i Indre By var den hårde nød at knække«

Reform. Cirka 1700 høringsvar satte aftryk på den nye struktur på fritidsområdet, der gælder fra 1. august. I Indre By forsvinder en lille håndfuld matrikler. Det har særligt været de nye fritidscentre, der har været en udfordring at løse.

Af René Mølskov

rem@minby.dk

Nye tider: I sidste ende er det mindre end en håndfuld af fritidshjemmene i Indre By, der ikke indgår i det samlede fritidshjem- og klubtilbud i hovedstaden fra næste skolestart.

Det besluttede et enigt børne- og ungdomsudvalg i sidste uge efter hele to omfattende høringsperioder med i alt 1700 svar.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg nok havde forestillet mig, at der i sidste ende skulle have været færre matrikler, end vi er endt med. På den anden side, har der været gode høringssvar og gode begrundelser for, hvorfor man i hvert enkelt tilfælde skulle beholde de matrikler, der er bevaret,« siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) til City Avisen.

Farvel til Vartov

Den Classenske Legatskole i Vester Voldgade er en af dem, der skal have nye tilbud på fritidsområdet.

»Det er altså en forholdsvis lang gåtur fra Den Classenske Legatskole til de to fritidshjem, der var tilknyttet, henholdsvisVartov og Thomas P. Hejle. Så går der for lang tid med at fragte sig til fritidshjem og desuden kan samarbejdet mellem skole og fritidshjem lide under afstanden,« siger borgmesteren.

Der skal derfor findes en ny adresse tættere på skolen.

»Jeg kan ikke komme det tættere, i forhold til, hvor præcis det bliver, Men det er et arbejde, der nu går i gang. Til gengæld har vi besluttet, at det skal organiseres som selvejende institution,« siger hun.

Den hårde nød

Med ganske få adresser, der bliver nedlagt som fritidshjem har udfordringerne i Indre By ikke været størst på det område. Derimod har det krævet en del debat at finde frem til den overordnede struktur for fritidscentrene, altså klubtilbud for børn mellem 10 og 13 år.

»Hele diskusionen om fritidscentre har fyldt rigtig meget i det område, der dækker Indre By og Østerbro. Vi har nogle store og gode institutioner, og de har været gode til at gøre opmærksomme på, hvorfor vi ikke skulle pille dem ud af fritidstilbuddet. Jeg synes, vi er endt på en model, hvor vi tilgodeser meget af det, og stort set bevarer de matrikler, der lå i forvejen. Men her var fritidscentrene den hårde nød at knække,« siger hun.

Millionbesparelse

I alt regner forvaltningen med en besparelse over de næste fire år på 51 millioner kroner på fritidshjemsdelen alene. Blandt andet gennem færre udgifter til administration, når der fremadrettet kun er en leder på fritidsområdet knyttet til hver enkelt skole. Desuden forventer man færre udgifter til bygninger.

»Hovedårsagen til ændringerne er, at der kommer færre timer, hvor børnene er i fritidsinstitution og dermed færre penge. Derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan opretholde den gode standard, vi har,« siger Pia Allerslev.