Frederiksholms Kanal får ny belægning

GENOPRETNING. Belægningen på både Bryghusbroen og Frederiksholms Kanal skal udskiftes de kommende år.

Af Jesper Marthin

jma@minby.dk

PROJEKTER: I Teknik- og Miljø-udvalget forleden blev det besluttet at fremrykke midler fra den såkaldte genopretningsramme til at renovere både belægningen på Bryghusbroen og brostensbelægningen på gaden Frederiksholms Kanal.

Belægningen på den 32 meter lange bro bærer præg af mange års slitage, og det skal der rettes op på ved hjælp af en komplet udskiftning af belægningen. Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2018.

På vejstrækningen Frederiksholms Kanal vil både brostensbelægningen, vejbrønde og fortove blive renoveret, hvilket forventes gennemført i 2016 og 2017.

Renoveringen af Bryghusbroen og Frederiksholms Kanal er en del af genopretningsprogrammet ’Et løft til vejene’, som løber fra 2013-2022.

Ambitionen er, at København skal have en velfungerende og vedligeholdt infrastruktur, som passer til en by, hvor indbyggertallet fortsat stiger.

»København har et kæmpe efterslæb på vedligehold af kommunens veje, fortove og cykelstier. Vi har derfor sat gang i en ambitiøs genopretningsplan, der frem mod 2022 skal sikre bedre forhold for fodgængere, cyklister og færre støjgener fra biltrafikken på grund af hullede og nedslidte veje,« siger teknikog miljøborgmester Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

I Teknik- og Miljøudvalget blev det også besluttet at fremskynde en tiltrængt renovering af Store Kannikestræde. Gaden er i dag meget nedslidt, og flere steder er hullerne i flisebelægningen allerede lappet med asfalt for at undgå fare for faldulykker for fodgængerne.

Derfor er der bevilget midler til at renovere de mest nedslidte dele af gaden, især på strækningen mellem Fiolstræde og Lille Kannikestræde. Anlægsarbejdet forventes udført i 2017.

Alle genopretningsprojekterne skal endeligt godkendes i Borgerrepræsenta-tionen i slutningen af april.