Fredagsrock for både bedsteforældre og børnebørn

Program. En meget bred vifte af store og halvstore musiknavne fylder Plænen, når der sommeren over er Fredagsrock i Tivoli.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

PÅ PLÆNEN: Programmet for Tivolis fredagsrock spænder ualmindelig vidt i år. Lige fra musiklegender som Beach Boy-geniet Brian Wilson, som lige akkurat når at fylde 75 år inden han indtager Tivoli 30. juni, The Savage Rose og Chic (feat. Nile Rodgers) over de gendannede halvfemserfunkere fra Zapp Zapp og lige til det, de unge vil have: Gulddreng, Karl William og Saveus og de australske teenage-idoler ’5 Seconds of Summer’.

’Magiske Tivoli-øjeblikke’

I Tivoli glæder de sig da også voldsomt over årets program, som også tæller hip hop-superstjernen Lil’ Wayne, neosoul-darlingen Erykah Badu, evigtgrønne Gnags, folkekære Johnny Madsen og endnu mere folkekære TV2.

»Fredagsrock er en af de store brikker i Tivolis kulturtilbud, der går fra teaterforestillinger og klassisk musik til ballet og børneteater. Denne sæson er nu endelig landet ved hjælp af mange hundrede timers forhandlinger, en del knofedt – og et forhøjet budget! Der er uden tvivl masser af magiske Tivoli-øjeblikke i vente for alle Fredagsrock-gæster uanset alder og musikalske præferencer,« jubler underdirektør i Tivoli Kultur, Nikolaj Koppel i en pressemeddelelse.

Koncertrækken begynder ungt med en dobbeltkoncert med Gulddreng og Page Four 14. april, og sæsonen slutter med et endnu ikke offentliggjort navn 22. september.

Se mere på tivoli.dk

Køkultur: Lørdag 4. marts fra klokken 11 markerer Paradis Is, at is-sæsonen officielt er i gang. Som altid betyder det, at udvalgte forretninger, blandt andet i Købmagergade (nummer 58) byder på to kugler gratis is, og denne tidlige forårsbebuder plejer ligeledes at trække lange køer. Således blev hele otte ton is delt gratis ud på åbningsdagen sidste år (i hele landet). Der er gratis is for de allermest tålmodige fra klokken 11-14. mir/pressefoto

Michelin: Efter København (og de senere år resten af Danmark) langsomt har bevæget sig højere og højere op i de kulinariske vægtklasser har hver ny offentliggørelse af Michelin-guiden været ventet med spænding og ondt i maven i en stribe af byens mest ambitiøse køkkener.

I år (i onsdags) dryssede stjernerne mest ude i provinsen, og dansk gastronomis flagskib gennem mange år, NOMA, måtte som forventet give afkald på sine to stjerner på grund af restaurantens relancering og flytning. Men selvom René Redzepis ikoniske køkken ikke længere er at finde i guiden, var glæden stadig stor på Nordatlantens Brygge, for NOMAs ’lillebror’ Restaurant 108 vandt nemlig sin første stjerne kun knap et halvt år efter åbningen.

Derudover er Grønbech & Churchill naturligvis heller ikke længere i den prestigefyldte guide, da restauranten lukkede 31. oktober sidste år. Resten af Indre By og Christianshavns stjernerestauranter beholdt deres fine udmærkelser. mir