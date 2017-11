Frank Jensen fortsætter – Alternativet får borgmesterpost

Socialdemokratiet gik ganske beskedent tilbage, Alternativet får en borgmesterpost, de radikale beholder deres, og de borgerlige partier led nederlag.

Det er de fire mest markante resultater af kommunalvalget i København. Tidligt på aftenen meldte den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen ud, at hans parti konstituerede sig med Enhedslisten, SF og de radikale, og at der blev peget på ham som overborgmester, samtidig med det var målet, at de tre øvrige partier også skulle have borgmesterposter.

Socialdemokraterne fik et langt bedre valg, end meningsmålingerne havde lagt op til og gik marginalt tilbage fra 16 til 15 mandater. Samtidig stormede Alternativet ind med over 10 procent og blev det tredjestørste parti i Borgerrepræsentationen med seks mandater. Ud over Alternativet var det kun de konservative, der gik frem, ganske marginalt med 0,6 procent, som betyder, at de beholder tre mandater.

Venstre stod for den største tilbagegang med 3,5 procent. Det betød, at de borgerlige partier mistede en af deres to borgmesterposter, hvilket går ud over kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. Til gengæld beholder Venstre selv en borgmesterpost.

Ganske usædvanligt stod det klart tidligt i morges, at samtlige partier på rådhuset indgår i konstitueringen. Det betyder, at Socialdemokratiet ud over overborgmesterposten også får posten som børne- og ungdomsborgmester, som partiet dog ikke har sat navn på endnu. Enhedslisten beholder posten som teknik- og miljøborgmester, som denne gang går til Ninna Hedeager Olsen. Alternativets Niko Grünfeld bliver kultur- og fritidsborgmester, mens Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard ønsker at blive beskæftigelses- og integrationsborgmester. Herefter vurderer redaktionen, at posten som socialborgmester efter alt at dømme til de radikales Mia Nyegaard, som har det som sin ønskepost, mens Sisse Marie Welling (SF) kan blive sundheds- og omsorgsborgmester og dermed kan afløse sin partifælle Ninna Thomsen, som går ud af politik.

