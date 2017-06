Fond giver million til hjemløse

DONATION. Hjemløse har fået en million kroner fra TrygFonden. »Vi kerer os om de mest udsatte,« lyder det fra Locker Room og Den Sorte Gryde.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

NANSENSGADE: »Hjemløse er den gruppe, der har det allersværest herhjemme. Derfor var jeg ikke i tvivl, da jeg så jeres ansøgninger i den store bunke, at I skulle have pengene, for det arbejde, I gør, er virkelig vigtigt.

Det sagde repræsentant i Tryg Fonden, advokat Knud Foldschack, da han sidste uge overrakte checken på én million kroner til Locker Room og Den Sorte Gryde.

Skab til privaliv

Locker Room er et samarbejde mellem Den Sorte Gryde og Vor Frue Kirke, hvor gadeplansmedarbejdere møder hjemløse og fortæller dem, at de kan få nøgler til et skab til deres private ejendele i baglokalet til Den Sorte Gryde.

»Det er meget individuelt, hvad folk synes er vigtigt. Jeg mødte en gang én, der havde ledninger med, og de betød meget for ham. Det spørger vi ikke til eller blander os i. Private sager er private, og det er vigtigt, at de hjemløse også kan låse deres ting af,« fortæller gadeplansmedarbejder fra Locker Room, Per Glad Fuglsberg.

Den Sorte Gryde er et værested i Nansensgade, hvor hjemløse kan komme og få et gratis måltid varm mad, inden de går videre på deres vej. Det er også her, at de opbevarer deres private ting, som de ikke vil have liggende rundt om på gaden eller i parker.

»Som hjemløs er det et generelt problem, at man ikke har noget sted, hvor man kan opbevare sine ejendele, og det er sårbart altid at skule have alle sine ting med sig,« siger gadeplansmedarbejder, Anne Sofie W. Thorsen fra Locker Room.

Kommunalt problem

Pengene fra Trygfonden skal gå til flere medarbejdere og flere skabe samt være med til at sætte politisk fokus på hjemløse-problemet.

»Jeg håber, at I vil bruge nogle af pengene på at søge Københavns Kommune om en fast bevilling, for det er stressende hvert år ikke at vide om man kan fortsætte. Det er også en kommunal opgave, synes jeg, så selvom vi med glæde giver en million kroner, burde det være kommunen, der finansierede dette fine projekt,« siger Knud Foldshack, der også opfordrede både Den Sorte Gryde og Locker Room til at samarbejde med andre tilbud til hjemløse i København.

Direktør i Projekt Udenfor, der driver Locker Room, Ninna Hoegh, var glad for donationen.

Projekt Locker Room og Den Sorte Gryde når en målgruppe, som ikke ret mange i det danske samfund kerer sig om, nemlig nogle af de allermest udsatte hjemløse,« siger Ninna Hoegh.

Den Sorte Gryde i Nansensgade serverer mad hver dag fra 11 til 14 og der kommer både udenlandske og danske hjemløse.