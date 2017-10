SKOLEMØDE. Elever fra Sølvgade Skole var med, da der var skolefolkemøde i Kongens Have i sidste uge.



Af Anja Berth

abe@minby.dk

KONGENS HAVE: De voksne har deres folkemøde på Krølle-Bølleøen, men børnene i København holder deres folkemøde i Kongens Have. Sidste uge var folkeskoler fra mellemtrinnet samlet i hjørnet ved Sølvgade og Kronprinsessegade for at holde skolefolkemøde i den gamle renæssancehave.

Formålet var at udvikle folkeskolen og der var både elever, lærere, politikere og andre interesserede til stede.

Først lidt fri leg med roning på tid og bordtennis, og derefter sad flere politikere klar til at debattere folkeskolen bl.a.. kultur- og fritidsborgmester Carl Chr. Ebbesen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

Sølvgade Skole var stærkt repræsenteret ved folkemødet og i en bod sammen med Arla fortalte de om at være i praktik som landmænd.

For to uger siden byttede elever fra 6.U fra Sølvgades Skole hverdagen i klasselokalet ud med livet som landmand på 11 midtjyske Arla-gårde i pilotprojektet Junior Landmand. Her var eleverne i tre dage en del af en landmandsfamilie og gårdens rutiner og prøvede kræfter med alt fra malkning, høst og sammensætning af foder fra gårdens marker.

Og kokasser og kolort var en del af hverdagskosten – langt fra virkeligheden, når man normalt bor midt i byen og ens største naturoplevelse er Kongens Have.

Siden 6.U kom hjem fra de jyske Arla-gårde, har de sammen bearbejdet deres oplevelser og indtryk, som hver elev har dokumenteret i en dagbog. Og nu er de klar til at dele deres nyfundne viden.

Derfor havde klassen en bod på Skolefolkemødet med temaet Junior Landmand. Her kunne man høre om projektet, men også lave sin egen dip med forskellige grundsmage som salt, sød, surt, bitter og umami.