Flere anmelder cykeltyveri i hovedstaden

KRIMINALITET. Antallet af anmeldte cykeltyverier er steget i København, viser nye tal. Konservative opfordrer forsikringsselskaberne til at komme med en løsning.

Af Rikke Gundersen

rg@minby.dk

TYVERI: Du kommer hen til stedet, hvor du har stillet din cykel, men opdager, at den er væk. Den oplevelse har flere københavnere haft i første halvdel af i år i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I første halvdel af 2013 anmeldte 7.732 borgere, at de havde fået deres cykel stjålet i København, mens tallet er seks procent højere i de første seks måneder af i år. Fra 2012 til 2013 var der ellers en sket et fald i antal anmeldte cykeltyverier, så flere politikere ærgrer sig over stigningen.

Noget svineri

»Det er noget svineri, at folk ikke kan have deres cykler i fred. Jeg vil rigtig gerne lave en koordineret indsats på området med forsikringsselskaberne. Den økonomiske gevinst ligger hos forsikringsselskaberne, så jeg vil foreslå, at initiativerne udspringer fra dem,« siger medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (K).

Socialdemokraternes teknik- og miljøordfører på rådhuset Jakob Hougaard er heller ikke glad for udviklingen.

»For at undgå at cykler bliver stjålet, skal man placere dem på steder, hvor det er svært at stjæle dem. Vi forsøger derfor at etablere flere cykelparkeringspladser ved stationerne,« siger S-ordføreren.

Selskaber afviser forslag

Hos forsikringsselskabernes brancheorganisation er de ikke parate til at tage bolden op fra K-ordføreren.

»Det kan godt være, at vi har incitamentet, men det er et stort ansvar, hvis vi skal komme med idéer til, hvordan kommunerne skal indrette deres cykelhåndtering,« siger Tine Aabye, ingeniør i Forsikring og Pension, som dog er klar til at samarbejde med kommunen.

Både Socialdemokraterne og Konservative mener, at politiet burde opruste på området, når der er sket en stigning.

Politiet: Stabilt niveau

Hos Københavns Politi har de ikke nogen umiddelbare forklaringer på udviklingen. De mener niveauet er stabilt, hvis man ser over en årrække.

»Det er ikke et niveau, som gør, at vi vil iværksætte særlige initiativer i forhold til at efterforske cykeltyverier eller af den årsag ændre på vores synlighed i gadebilledet. Cykeltyverier er typisk noget, som vi opklarer i forbindelse med færdselskontroller, hvor stelnummeret tjekkes, når vi ser noget mistænkeligt, for eksempel hvis der synes at være et misforhold mellem cyklist og cykel, eller når vi ser nogen cykle med en opbrudt lås,« siger Jan Bjørn, ledende politiinspektør i Københavns Politi.