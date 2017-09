Fem meter højt vindspejl skal pryde Ofelia Plads

Ofelia Plads får i de kommende to måneder et nyt kunstværk. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix

KUNST PÅ KAJEN. Vindspejlet på Ofelia Plads er en sammensmeltning af lyd, bevægelse og skulptur, som både fysisk og lydligt spejler vinden på kajen.



KUNST I BYEN: Fra 29. september til 30. november kan man opleve et nyt, markant kunstværk på Ofelia Plads i Københavns Havn. Det sker, når kunstnerne Ragnhild May og Ea Borres fem meter høje skulptur Vindspejlet indtager pladsen.

Vindspejlet skal være med til at give besøgende en ny oplevelse på Ofelia Plads og fremhæve pladsens unikke kvaliteter som byrum. Det er en fem meter høj konstruktion af objekter, former og farver fra det maritime miljø. Værket refererer visuelt til bøjer, kompas og skibe og fungerer som et lydligt spejl af vinden på kajen.

Vejrhane og klokker

Ved hjælp af et sindrigt system af elementer bestående af blandt andet en vejrhane, en mikrofon, en mølle, klokker og metalplader, der roterer ved vindens kraft, vil pladsens besøgende kunne opleve lyden passere i bølger som en reference til det omgivende vand. Skulpturen er udvalgt på baggrund af en idéindkaldelse i foråret, initieret af Foreningen Ofelia Plads, kurator Lotte Boesen Toftgaard fra Umage og Dansk Komponistforening, som har indgået et samarbejde om lydkunst til Ofelia Plads.

»Med Ofelia Plads som ramme er det formålet at integrere lydkunst på pladsen, men også gennem forskellige kunstneriske projekter at udforske samspillet mellem lyd og menneskers færden i det offentlige rum,« lyder det i oplægget.

Indvielse af Vindspejlet

Vindspejlet indvies på fredag 29. september kl. 16.00 – 18.00, hvor man ganske særligt kan opleve en harmonisk koreograferet danseperformance, der spiller sammen med skulpturens lyde og bevægelser.

Projektet er realiseret med støtte fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden, Dansk Komponistforening og Foreningen Ofelia Plads.