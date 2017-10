Få inspiration til den kommende ferie

Når du tager på safari i Afrika, får du oplevelser for livet. Det er en fantastisk mulighed for at komme væk fra den trivielle hverdag præget af rutiner, madplaner og lange arbejdsdage. På safari jager du øjeblikket, og du oplever i nuet. Du vil opleve, at alt står stille omkring dig. Det eneste, der betyder noget, er de exceptionelle oplevelser og den unikke natur. Det er en helt anden slags ferie, end du før har prøvet. Din næste store afrikanske safarioplevelse vil berige dit liv – det vil du ikke gå glip af.

En oplevelse for livet

At tage på safari er ikke bare at rejse – det er at opleve. Det er noget, du aldrig vil glemme og fortæller om igen og igen til dine venner og din familie. Når du først har været på safari i Afrika, vil dit allerhøjeste ønske være at rejse tilbage. Du vil mærke en trang efter at tage tilbage på savannen, de vilde dyr, den flotte natur og de exceptionelle oplevelser. Det er en helt speciel oplevelse af opleve dyrene i deres helt naturlige habitat, hvor de er frie og vilde. Når du rejser på safari, bliver du ofte transporteret mellem forskellige landsbyer, naturområder, landskaber og større byer. På den måde får du alle oplevelser, indtryk og kulturinblik med fra det unikke land, du befinder dig i. Der er også altid noget at opleve under selve transporten, hvor du ofte er væk fra de største turistfælder. Når du kommer hjem fra din safari, vil du ikke være gået glip af at have sovet i telt på savannen. Det er den ultimative safarioplevelse, som du ikke kan få andre steder. Her kan du lytte til alle de anderledes og fremmede lyde i mørket, så du føler dig helt tæt på naturen.

Afrika – mulighedernes land

Når du rejser på safari i Afrika, kan det være svært at vælge mellem de mange destinationer. Afrika er et land fuld af muligheder og oplevelser, som vil være helt forskellige, alt efter hvor du rejser hen. Østafrika – som for eksempel dækker over Tanzania og Kenya – er især en god destination, hvis du vil opleve Afrikas mangfoldige dyreliv på den mest autentiske måde.

I Østafrika er dyrelivet så rigt, og kulturen så unik, at det er en fantastisk destination til din første safarioplevelse. Uganda er kendt for gorillaer og store skovområder, mens du i både Tanzania og Kenya kan opleve et ekstremt varieret landskab, der har alt, du drømmer om – lige fra bjerge og søer til tørre savanner og frodige skove. I Tanzania kan du opleve Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, som altid har været omdrejningspunkt for mange afrikanske sagn. Samtidig breder Kenya sig over så stort et område, at naturen, klimaet og dyrelivet er helt forskelligt, alt efter hvor i Kenya du befinder dig. Det betyder, at du på safari i Kenya aldrig skal gå på kompromis.

I Zimbabwe og Namibia får du helt forskellige safarioplevelser. Derfor kan med fordel planlægge en rundrejse, så du oplever begge landes unikke kvaliteter. Fælles for landene i Sydafrika er, at naturen og dyrene aldrig skuffer. I Sydafrika kan du være helt sikker på at få den mest ekstraordinære safarioplevelse. Her er der desuden gode muligheder for at supplere din safari med kulturelle og lokale oplevelser, så du helt selv kan planlægge den safari, der passer til dig.

Badeferie i paradis

Efter noget tid på savannen med mange spektakulære oplevelser og en søvn, der ofte bliver afbrudt af vilde dyrebrøl og eksotiske lyde fra savannen, kan du godt føle et behov for afslapning. Derfor er der mange, der vælger at afslutte deres safarioplevelse med en badeferie i mere afslappede omgivelser, hvor alle de nye indtryk og oplevelser kan blive ordentligt fordøjet.

Midt i Det Indiske Ocean ligger paradis på jord – nemlig den eksotiske ø, Mauritius, med det azurblå vand, koralrevet, de betagende sandstrande og de varme laguner. Du finder desuden mystiske kratersøer, rå klipper, brusende vandfald og store, frodige skove. Her vil du opleve alt lige fra en helt exceptionel kundeservice til store markeder med eksotiske krydderier og meget andet. Mauritius er stadig ikke overrendt af turister, så du har gode muligheder for også at opleve en mere eksklusiv udgave af det autentiske Afrika end på den primitive safari.

Der findes ingen bedre måde at få dine nye, spektakulære safarioplevelser til at synke ind. Med en rejse til Mauritius kan du være sikker på at komme helt ned i gear og virkelig slappe af, før du tager tilbage til hverdagen i Danmark.