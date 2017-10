Et spørgsmål om tro

Af René Mølskov

VALG: Alle kandidater vil København det bedste. Men hvad er det bedste for København og for københavnerne? Og hvem er ’københavnerne’ egentlig for spidskandidaterne?

Frem til valget mødes de 10 største partiers spidskandidater parvis her i avisen.

Konservatives Jakob Næsager er i rådhussammenhæng en erfaren spiller, men mangler endnu at bevise sit værd som stemmesluger. Ved sidste valg hapsede hele 41 kandidater flere personlige stemmer end Næsager.

Med til den statistik hører naturligvis, at han først blev partiets spidskandidat i november sidste år.

Nye Borgerliges kandidat Aia Fog er i modsætning til Jakob Næsager helt uprøvet i rådhussammenhæng. Hun ved, at hun går et svært valg i møde, hvor hun skal slå sig på konservative mærkesager, men med et twist af klassisk DF på spørgsmålet om integration og religion. Et potentielt svært udgangspunkt i København.

Konservativ begyndelse

De to spidskandidater er ikke helt enige om, hvor enige de er. Men der er dog emner, de finder fælles fodslag om.

»Jeg tror, vi kan blive enige på en række områder. Vi kunne begynde med infrastruktur og folkeskoler,« siger Aia Fog og pauser, inden hun fortsætter:

»Dybest set, så kan man jo sige, at vi konkurrerer om at være konservative. På det kommunale plan tror jeg, at der er meget, der samler os.«

Den konservative leder på Københavns Rådhus er ikke nødvendigvis interesseret i at konkurrere på at være konservativ, men selvom de mødes for første gang, ser han en række punkter, hvor de har fælles dagsorden.

»Der er nogle ting på den økonomiske politik, vi kan blive enige om. For eksempel at København skal bruge pengene på kerneydelser i stedet for gak, gøgl og en masse events,« siger han.

Skoler eller religion

De to spidskandidater accepterer præmissen om at lede efter fællestræk, men det lader sig ikke skjule, at deres grundlæggende prioriteringer er forskellige.

»Min absolutte førsteprioritet er de københavnske skoler. Vi har en af landets dyreste folkeskoler, Men desværre er det også en af landets ringeste. Det hænger jo ikke sammen. Vi skal have højnet det faglige niveau. Der er brugt rigtig mange penge på skolebygningerne, men der har været alt for lidt fokus på indholdet. Og det er en fejl, for det betyder ufattelig meget for den enkelte borger, såvel som for samfundet, at vi har et højt niveau i den københavnske folkeskole,« siger Jakob Næsager.

For Aia Fog er folkeskolerne også en prioritet, men udgangspunktet for forbedringerne ligger i hendes optik et andet sted.

»Hvis der er én ting, jeg går til valg på, er det at islam skal fylde meget mindre i København. Det er islam, der er roden til stort set alle de væsentligste problemer, vi har i København. Blandt andet også folkeskolen. Vi har bandeproblematikken. Vi diskuterer hele tiden muslimske særkrav. Skal man have halalmad i daginstitutionerne, kønssegregering i svømmehallerne. Vi har ghettodannelse, stigende parallelsamfund, terrortruslen. Så mindre Islam, ingen muslimske symboler i københavnske institutioner og ingen små piger der kommer i skole i anden klasse med tørklæde. Og vi skal heller ikke have nogen lærere med tørklæde. I det hele taget skal de københavnske institutioner være fri for muslimske symboler,« svarer Aia Fog på spørgsmålet om det vigtigste emne i årets valgkamp.

Trafik og kultur

Siden Jakob Næsager trådte ind på Rådhuset i 2010 har han taget de klassiske konservative kampe i København:

»Min største politiske karriere ligger forude, men jeg har været med i mange budgetaftaler og har været med i mange store forlig. Det, jeg er mest stolt over, er, når vi har lavet nye metrolinjer. At investere i infrastrukturen rør mig meget. Og vi konservative vil have mere trafik under jorden. Det røde flertal har en filosofi om, at trafikanterne skal kannibalisere på hinanden og tage hinandens plads. Det er en gammeldags tankegang. Vi skal have skabt mere plads, og det gør vi ved at flytte mere trafik under jorden,« siger han.

Det er et emne, hvor han og Nye Borgerliges spidskandidat er enige, selvom skoler, ældre og integration – eller assimilation, som hun insisterer på – fylder mest på hendes dagsorden.

Foruden skolerne, som de fleste politikere lige for tiden går til kamp for, så er det ifølge Jakob Næsager også tid til et opgør med pengespild og kulturpenge uden retning.

»Jeg synes, vi er til grin for vores egne kulturpenge. I øjeblikket står børn på venteliste for at spille fodbold og svømme i klub i København. Det er under al kritik. Ikke engang i Uganda står børn på venteliste for at spille i klub. Når vores børn vil bevæge sig, så skal de ikke tilbringe deres barndom på en venteliste,« siger Jakob Næsager.

Dybeste uenighed

Selvom indsatsen på integrationsområdet har alle politiske partiers opmærksomhed, er det langtfra samme metode, man går til det på. Og for Konservative ligger der ikke den samme indbyggede konflikt.

»Som konservative står vi vagt om grundlovens frihedsrettigheder. Der skal være religionsfrihed i København. Vi har i København også den russisk-ortodokse kirke, den katolske kirke og frikirker. Vi synes, folk skal have lov at tro på det, de vil. Vi står vagt, også om religionsfriheden. Selvfølgelig kan vi diskutere, hvor meget religion skal fylde i det offentlige rum, men det er ikke noget, vi kan regulere på Københavns Rådhus, da det er typisk er folketingsanliggender,« siger han.

Grundloven fastslår, at vi har en statslig, kristen kirke, men for den konservative spidskandidat er det ikke en modsætning for private institutioner.

»Vi har et ønske om, at man fortsat skal kunne have private institutioner. Vi har jo jødiske børnehaver, en jødisk skole, et jødisk plejehjem. På samme vis skal der kunne være katolske institutioner, og er der muslimer der ønsker en muslimsk børnehave er det fint. Men selvfølgelig skal det aldrig være minoriteterne, der sætter dagsordenen og dominerer det offentlige rum,« siger Jakob Næsager.

For Nye Borgerlige vægter det islam-kritiske dog højest.

»Det går vi ikke med til. Hvis du har en muslimsk børnehave vil prægningen af børnene være efter islam. Og så vil de affeje det sekulære danske demokrati, og det kan vi ikke leve med,« siger hun.