Erhvervsrejser – en oplagt mulighed for at styrke virksomheden

Mange har en tendens til at undervurdere vigtigheden af erhvervsrejser og lignende oplevel-ser for virksomhedens medarbejdere. Disse ses til tider mere som en besværlig byrde end som en egentlig fordel, hvilket er rigtig ærgerligt, da de har et rigtig stort potentiale. På mange erhvervsrejser opstår muligheden for at kombinere det faglige og arbejdsrelaterede med mere sociale og sjove oplevelser.

Hovedformålet med erhvervsrejser er naturligvis at styrke kontakter og få inspiration og idéer. Alt sammen noget, der er i virksomhedens interesse, og som er med til at fremme udvikling og åbne nye muligheder for virksomheden. Ved at kombinere erhvervsrejsen med sjove oplevelser, kan man fra ledelsens side forkæle medarbejderne og vise dem, at der sættes pris på deres arbejde i virksomheden.

Hvis en del af medarbejderstablen er afsted sammen, skaber det en ideel mulighed for at styrke sammenholdet med spændende oplevelser og hyggelige stunder. Dette vil vise sig at være en god investering, da det sandsynligvis vil skabe grobund for bedre samarbejde og styrke gruppementaliteten, hvilket er en klar fordel i virksomheden derhjemme. Der kan altså være flere fordele ved at investere i erhvervsrejser. Derfor bør planlægningen netop ikke være nogen hindring. Ved at vælge et professionelt erhvervsrejsebureau til arrangeringen af en forestående erhvervsrejse er det muligt at slippe for at skulle forholde sig til alt det praktiske, og man kan i stedet fokusere på indholdet og dermed hele formålet med erhvervsrejsen.

Forsikr jer at de rette ønsker imødegås

Hvis man vælger at få et erhvervsrejseselskab til at varetage planlægningen af ens erhvervs-rejse, er det vigtigt at give dem de rette informationer at arbejde ud fra, så man er sikret, at rejsen bliver som ønsket. Find ud af hvilke kriterier, der er vigtigst for jer og giv dermed ar-rangørerne de bedste forudsætninger for at skabe den bedste rejse, der imødegår jeres krav og lever op til forventningerne. For nogle er beliggenheden ekstremt centralt, og der er et ønske om at få en hotellokation i nærheden af mødestedet, som sikrer minimal transporttid og dermed mere effektiv udnyttelse af tiden.

For andre er det netop transporten, der er det vigtigste, da en kort og komfortabel transport er essentiel for at kunne lade op og dermed ankomme frisk og veludhvilet til enhver destina-tion. Her kan der ydermere være ønske om at benytte et bestemt flyselskab eller få ekstra fleksibilitet i forhold til ombooking. Derudover kan der være en lang række af krav til hotel-standarder m.m., som man finder vigtige.

Uanset hvilke kriterier, der vægtes højest, bør vægtningen altid overvejes med udgangspunkt i budgettet. Ved at kontakte arrangørerne i god tid, er der størst mulighed for at få det rette tilbud med gode flyafgange på passende tidspunkter og de bedste hoteller til de mest fordel-agtige priser. Der er nemlig meget mere, der kan lade sig gøre, hvis man er ude i god tid og kontakter et rejseselskab allerede lang tid inden afrejse.

Book erhvervsrejsen gennem et professionelt erhvervsrejsebureau

Erhvervsrejser kan altså indeholde stort set alt, og det er kun fantasien og budgettet, der sætter grænserne for, hvad der kan indgå i en erhvervsrejse. I helt simple udgaver af erhvervsrejser, hvor formålet udelukkende er forretning, er det booking af fly og hotel og herunder beliggenhed, standard og tid, der er det vigtige. Hvis erhvervsrejsen skal indeholde flere oplevelser og dermed give et større udbytte på det sociale plan, er der også rig mulighed for at planlægge en fantastisk erhvervsrejse. Der er dog stor forskel på, hvad der er vigtigt, og dermed hvad man bør lægge fokus på i planlægningen af de forskellige løsninger. Derfor kan det i mange situationer være fordelagtigt at få hjælp af et professionelt erhvervsbureau til arrangering af erhvervsrejsen. Hvis man vælger at søge hjælp til arrangering af erhvervsrejsen hos et professionelt bureau, er man sikret, at arrangørerne har netværk i hele verden, lokalkendskab og stor erfaring, der gør, at de kan give de bedste tilbud og finde de mest ideelle løsninger med afsæt i netop jeres behov. Hvis I har brug for hjælp til arrangeringen af forestående forretningsrejser, kan det anbefales at kontakte et professionelt erhvervsrejsebureau, som kan skræddersy et eksklusivt tilbud i tråd med jeres behov og ønsker.