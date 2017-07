Er du selvstændig? Sådan vælger du det rette webbureau

Har du svært ved at finde tid til at varetage den digitale annoncering for din forretning? Så er du bestemt ikke den eneste. Flere og flere virksomheder vælger at outsource deres online markedsføring, så de i stedet kan koncentrere sig om deres kerneforretning. Men en ting er at vide hvilke platforme man skal vælge at anvende i forbindelse med sin online tilstedeværelse – en anden ting er at finde ud af hvilket webbureau, man skal få til at hjælpe med sin online tilstedeværelse. Få svaret i denne artikel.

Lokalt eller nationalt webbureau

Det første spørgsmål man bør stille sig selv i forbindelse med valget af et webbureau er; Har jeg behov for at jeg kan mødes med mit webbureau i forbindelse med udarbejdelse af online markedsføringsstrategier eller opfølgningsmøder? Eller kan jeg nøjes med at holde disse møder over f.eks. telefon eller Skype? Flere virksomheder har det bedst med at vide, at de anvender et webbureau der kender til lokalområdet. Hvis du f.eks. har en virksomhed i Herning, så kan det være en fordel at anvende et webbureau i Herning. Det skyldes, at der kan være forskel på konkurrencen mht. online tilstedeværelsen fra by til by, og i den grad også, hvis man sammenligner den lokale og nationale konkurrence.

Har du en webshop eller forhandler ydelser der er målrettet hele Danmark eller måske internationalt målrettet, så kan det i stedet være en god idé at samarbejde med et webbureau, der har nationalt og international erfaring. Der er stor forskel på at markedsføre sig selv lokalt, nationalt og internationalt og dette gælder også i forhold til hvilke medier man anvender.

Er det blot Google AdWords? Eller ønsker du arbejde med flere platforme, som f.eks. facebook, instragram, adWords, søgemaskineoptimering m.fl.? Det kan du læse mere om i denne artikel.

Generalister eller specialister

Der findes en lang række webbureauer der er snævert fokuseret, og det er bestemt ikke negativt at være snævert fokuseret. Nogle webbureauer vælger udelukkende at fokusere på f.eks. webdesign, mens at andre udelukkende fokuserer på søgemaskineoptimering. Fordelen ved at vælge et webbureau, der er snævert fokuseret er, at de 100% lever af det pågældende medie, og det må alt andet lige betyde, at man ønsker at være ekspert indenfor området.

I dagens digitale verden kan man dog næsten ikke undgå, at skal arbejde med flere platforme, end blot én. Derfor kan det være en fordel at anvende et holistisk orienteret webbureau, der dækker over flere platforme. Søgemaskineoptimering, AdWords, Instagram-, LinkedIn- og Facebook-annoncering, email-markedsføring, videoproduktion, pressearbejde og meget mere. I dag arbejder medierne meget sammen og integrationen mellem de forskellige platforme, kan være det afgørende for, at netop din målgruppe foretager din ønskede handling. Det kan være booking af et møde, udfyldelse af en kontaktformular eller et køb direkte på websitet.

Hvis du har behov for at være tilstede på flere online platforme, så er det en fordel at anvende et webbureau, der har erfaring med alle medier, og som der ved hvordan disse performer bedst muligt med hinanden. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal være tilstede online – og hvilke platforme du skal vælge, så kan det være en fordel, at anvende et webbureau, der har erfaring med alle de forskellige platforme, og som samtidigt har kendskab til flere brancher, og dermed lettere kan sætte sig ind i din kerneforretning.